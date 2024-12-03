00937B 最新配息公告 每股0.082元、12月20日除息

進入2024年最後一個月，ETF市場可說是從年初熱鬧至年尾，月初也正是多檔股票與債券ETF公告預估配息資訊的高峰期，根據投信投顧公會網站資訊顯示，今年來受益人數與規模增加最多的投資等級債ETF-00937B群益ESG投等債20++已公告最新配息資訊，預估每股配發金額為0.082元，除息日為12月20日，想參與領息的投資人，最晚要在12月19日買進，收益分配發放日則訂2025年1月13日。

財富管理專家表示，近兩年債券ETF不僅產品類型更趨多元，在通膨趨緩、美歐降息循環展開為債市打造順風環境下，買氣更是直線上升，截至11月底止，整體原型債券ETF受益人數已來到近198萬人，今年來大增近88萬人，規模更接近新台幣3.08兆元，較去年底增加近1.03兆元。可見越來越多投資人透過債券ETF來進行資產配置，或是建立穩健收益來源、平衡投資組合波動，以及掌握降息趨勢下帶來的潛在價差空間。

專家進一步指出，若就單檔產品來看，又以00937B群益ESG投等債20+最受市場歡迎，到11月底止，今年來規模增加近2176億元來到近2,446億元，一舉成為全球ESG債券ETF中規模最大者，受益人數達32.3萬人，是台灣債券ETF中，唯一受益人數超過30萬人的產品。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，因通膨仍朝向或已達央行目標，目前來看美歐央行降息趨勢仍將延續，寬鬆環境有利債市表現，加上國際政經局勢還有不確定性存在，市場對於具防禦性質，又具有穩健收益特性、殖利率水準具吸引力的資產仍有配置需求，後市表現仍可留意。

曾盈甄指出，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度相對高，佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益等需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。