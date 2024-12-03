200萬不夠買房！他改買5檔ETF月月配+006208 內行勸：年輕別買高股息

身邊有一筆200萬的錢，你會選擇用來買房還是投資股市呢？一名31歲網友說他一年前終於存到大約230萬，預計要把200萬當成買房的頭期款，然而真的等到去看了房子後才發現「200萬實在不夠」，後來就換個思維改成投入股市，買0056、00878、00919、00918、00929及006208。

原po在Dcard發文分享買房與投資股票之間的心情轉折，他說看完房子才覺得200萬要拿來付頭期款真的不夠用，所以就乾脆換個思維，以目前他在外租房子的租金7000元來看，如果股票股利可以大於7000，似乎把錢放股票也不是不行。

於是他把這200萬投入股市，自行配成月月配，買了0056、00878、00919、00918，後來又買了00929，希望每個月有1萬元的被動收入，而近期股市又好轉，他也開始轉入市值型006208布局。

目前他的金額分配模式為，每個月28日定期定額20000，分別投入0056、00878、00919、00929、006208各4000，很偶爾看心情，也會買整張某一檔ETF，但006208除外，因為太貴了，至於當月領到的股利同樣會再投入。

他還透露過往投資經驗，00878上市不久，就開始買進，但當時他只要波段有賺錢，就忍不住賣出，雖然來來回回也是有小賺一些錢，但長遠看來，還是令他覺得很不踏實，所以次他下定決心「一張不賣」，希望到了40歲回頭看，「這樣的投資方式是對的」。

有網友在文章底下建議原po應擴大資產的投資，不要持有高股息，等年老、資本夠大再來考慮高股息，年輕時持有指數型股票讓它複利。原po也回應「目前的確轉向市值型，但會持續定期定額高股息，只是有在考慮降低高股息的本金」。

其他人也認為，不需要現金流就買市值型，需要現金流就買高股息，沒有最好的配置，只有最適合自己的配置，當股利現金流足夠支付需求後，可以考慮將配置多挪一點去市值型，還有人分析「前一陣子債券很便宜，買投等債，200萬起碼都有6%利息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。