00929今爆大量…存股族傷透心所以變了？ 達人：寧可買時慎重也別因賣出而後悔
00929今天爆大量8.6倍，是存股族變了心，還是覺得被傷透了心？
又如果當初買進的時候，覺得這檔ETF要存一輩子，那現在當配息不如預期選擇賣出時，是否有反思當初的決策是否忽略或做錯什麼...
我的心得是，寧可在買入時慎重一點，多看一點或少賺一點，也不要在賣出時悔不當初，不管投資的是股票、ETF、債券還是期貨，還是應該在買入前做好功課，並認清自己，不要將未來想得太美好，也不要高估自己的波動承受能力。
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