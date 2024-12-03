反分割來啦！00632R 12月4日至10日暫停交易

元大台灣50反1（00632R）於10月17日召開受益人會議，會議決議同意進行反分割，將自12月4日至12月10日停止初級市場申贖及次級市場交易，以12月11日為新受益權單位數上市買賣之基準日，恢復交易及申贖。

根據基金信託契約及公開說明書相關規範，反分割之比例應為整數倍，且經受益人會議通過時之反分割後每受益權單位淨值，應大於或等於初次發行價格20元。由於受益人會議當日00632R收盤淨值為3.26元，因此以7倍作為執行之反分割倍數。

元大投信指出，00632R於2014年10月掛牌，是與元大台灣50（0050）搭配的槓桿、反向投資工具。隨台股行情變化，考量市場習慣的交易價格區間，為使市價更貼近基金淨值波動，因此透過受益人會議決議是否進行反分割。

進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。

元大投信提醒，00632R是以臺灣50指數單日反向報酬1倍為操作目標，提供持有人短線避險操作工具，限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易，複利效果特性會使其長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，僅適合可持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估，依個人避險需求設定進出場規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。