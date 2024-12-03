006208張數累積太慢？9張00922=1張0050！專家「回檔快布局」：看好1月上漲

年底到，你的理財計劃也需要健檢一下！觀察數據，台股今年以來成長超過4800點，漲幅約是26%，如果您的投資報酬沒有達到大盤標準，或許可以考慮調整一下組合，投資專家建議，布局市值型ETF，跟著大盤產業一起成長，是2025年的布局重點。

多檔市值型ETF今年以來都繳出報酬好成績，像是國泰台灣領袖50（00922）年報酬飆近4成、永豐臺灣加權（006204）有31%年報酬，老字號元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）也表現亮眼。

但成立較久的市值型ETF一張動輒6位數，對小資族來講負擔太大，成分股大同小異的親民版市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）兩萬初左右就能入手。

精打細算的人，買一張0050相當於可以購入9張00922，CP值超高、累積張數超有感，廣受投資小白、學生族，或社會新鮮人喜愛，受益人數超過11萬，最新規模已超過194億。

ETF專家點出，00922不僅績效佳，近一次年化配息率達8.8%，領先其他市值型，兼具成長及高息優勢，適合長期持有的標的。

值得關注的是，00922也很重視風險分散，設有單一個股上限，第一大成分股台積電權重約3成，鴻海、聯發科、廣達、日月光、多檔金融股都是成分股之一，看準AI PC市場爆發，近期還納入潛力生力軍華碩，後市表現可期。

專家認為，現在投資台積電成為顯學，光台積電受益人數就超過144.6萬人，是個股投資人數第一名。

建議投資人如果已經有單買台積電的股民們，就不要再選擇台積電占比超過一半的ETF標的，投資不宜將雞蛋通通放在同一個籃子裡，多方配置就不怕出現產業輪動時，股價受到劇烈震盪。

市場專家點出，台灣今年經濟表現不錯，主計總處估計，今年經濟成長率達4.27%，上修0.37%，是近三年以來的新高，奪下亞洲四小龍冠軍寶座，且高於全球平均，預測明年GDP成長3.29%。

尤其現在時序進入12月，投資人期待年底作帳行情，元月還有上漲行情可期，建議投資人遇股市回檔積極加碼進場，把本養大迎接未來可觀報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。