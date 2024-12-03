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00919維持水準、00929能重返榮耀？達人：現在高股息能超越過去最低殖利率就算進步

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

根據證交所最新數據顯示，2024 年 ETF 最新規模已經來到 2.63 兆元的新高紀錄，2023 年底的時候是 1.47 兆元，規模等於年增近八成，這其中又屬高股ETF最受投資人的喜愛，尤其是00919、00929受益人數分別高達102萬人及92.4萬人，然而最新公布的配息政策卻是兩樣情，00929配息再度縮水令許多股民失望，00919則仍然維持在0.72元的新高水準，究竟 00919的厲害之處在哪裡？00929還有機會重返榮耀嗎？今天股編帶大家來探討探討。

00919 表現佳：預估全年殖利率 11%

從上表投資人就可以看到，在時序邁入2024年後，00919總共配息了四次，這次00919於12/02日公布第四季配息0.72元與前一季相同，仍維持在歷史新高的配息金額上，相比00929 從2024年4、5、6月一度配到0.2元，7月開始下滑到0.18，維持兩個月後，9月縮到0.16元，10月再降至0.14元，11月回到原本的0.11元，如今最新一個月的配息甚至來到0.05元，全年殖利率已經下降到7%，與年初機構與市場預期可以擁有10%以上殖利率的想像差距甚大。

而反觀00919，今年前三季分別配息0.66、0.7、0.72元，合計今年配息2.8元，若以今（2）日收盤價23.42元計算，單季殖利率來到3.07%，全年殖利率幾乎可以確定來到11%上下，也算是給百萬股民一個好的交代。

高息ETF：00929、00919怎麼選

不過到底為何00919與00929會有這樣大的配息差異呢？

投資人除了考慮到各投行本身的配息政策外，也要考慮到高股息ETF本身的選股邏輯，00929更加偏向科技股的做法，很可能在景氣循環與股市大跌時受到更大的傷害，這點我們利用今年七月底到八月初的大跌去做觀察就可以發現。

00929在向科技股靠攏時，優勢是多頭環境台股科技股主攻，00929大漲的容易，但當大盤深度回檔，大家都重頭開始時，00929受到的傷害肯定比其他ETF更深，也可能間接影響到配息金額的高低。

為此，投資人要特別注意各大高股息ETF在宣傳殖利率上的說法，股編建議不要將最高殖利率當成常態來做規劃，例如00929最高預估全年殖利率曾來到9.7%，投資人是否就該以這個標準來期待00929配發狀況呢？要知道最高殖利率的出現一定是有它的特殊背景與環境造成的，要想維持常態殖利率，建議還是用中位數或是最低殖利率來做觀察會更安心。

也就是說，如果我們現在把00919與00929的最低殖利率攤開來看，就會發現00919為6.7%，00929為6.1%，這樣來看，只要現階段該高股息ETF可以配發出超越過去最低殖利率的股息，其實表現就是有在進步的狀況，投資人可以把它當成配息的底部越墊越高的感覺，也避免自身帶有太高的期待反而受到傷害。

高股息 ETF 必須面對的難題，就是「換股」，例如00929 集中於科技股如今就嚐到AI個股慘跌變成BI的痛楚，00919 雖然相對分散在各產業，不至於像00929 遭遇科技業修正就慘跌，但投資人可以觀察 00919 前十大個股，其實持有不少航運股，今年 2024年雖然獲利仍然表現不錯，明年應該也還是高股息的頭號愛股，但類似於航運類的行業很難長時間維持高獲利，屆時也可能遭遇到換股的壓力，投資人可以避開這段時間，等到穩定後再來卡位明年的高股息行情。

原文出處：股股知識庫＿00929配息慘遭網酸：連雞排都買不起！反觀 00919 配息為持新高

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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