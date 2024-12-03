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國泰債券ETF00687B、00933B 參與配息最後買進日12月16日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信旗下最多投資人數的國泰20年美債(00687B)公告第4季預估配息每單位0.38元 ；另一檔每月配息的國泰10Y+金融債ETF(00933B)每單位配息0.082元，兩檔將於12月17日除息，12月16日為參與配息最後買進日，股息發放日則落在2025年1月13日。

國泰20年美債(00687B)目前受益人數301,595人，基金規模達到新台幣2638.4億元；國泰10Y+金融債ETF(00933B)受益人數為125,469人，基金規模為761.44億元，兩檔合計受益人數共42.7萬人，在債券ETF中人氣相當高。

00687B基金經理人江宇騰分析，公債市場在買盤回籠下，美國公債殖利率紛紛走跌，10年期公債殖利率跌至五周新低，上周五(11/29)收在4.17%，由於美國新任總統川普打算大幅拉升關稅，多樣訊號威脅而打亂金融市場，而貝森特（Scott Bessent）被提名為下一任美國財政部長，日前對外表示，政策面會聚焦在實施關稅措施、削減開支和維持美元作為全球準備貨幣的地位等，也壓低美國國債收益率，截至目前，市場普遍認為，美國聯準會12月再降息一碼的機率仍高。

投信投顧公會資料指出，今年以來全台債券指數股票型基金規模在10月底達到29,600.41億元，相較2023年12月底的20,226.87億元，規模增加超過9,373.5億元，成長幅度達到46%，顯見市場對債券ETF的投資熱度。

國泰10Y+金融債ETF(00933B)經理人鍾郁婕分析2025年，認為「higher for longer」還會持續一段時間，對於債券殖利率抱持保守謹慎態度，不過，長天期利率再向上到5%的機會極低，可適度布局美國長天期公債及金融債，為資產打造低波防禦部位，挑選有收益平準金的債券ETF，可望讓配息更穩定，搭配不同配息頻率的ETF，讓資金運用更有效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 美國聯準會

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