快訊

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

25歲月入50K公務員曝理財配置 網看完盛讚「很穩」可安心睡

150萬投入00929和自組「0056+00878+00713」月配...績效誰勝？含息報酬率差距近3倍

聯合新聞網／ ETF存股計劃
00919、00929今年下半年的績效較弱。台股示意圖／中央社
00919、00929今年下半年的績效較弱。台股示意圖／中央社

自去年00929上市以來，月配型高股息已來到十多檔選擇，即便如此仍然有不少投資人偏好透過不同季配高股息來自組月配組合，那麼這兩種類型的投資組合誰效益比較好？今天筆者統計不同組合近一年的表現來讓大家參考。

月配型ETF vs. 季配型ETF組合

去年筆者針對月配高股息與季配高股息組成的月配組合來做比較，時隔一年來幫大家更新一下實績。

目前在月配高股息中只有復華台灣科技優息（00929）配息滿一年，因此一樣拿他來做月配息標的。

而季配組合我們以「0056＋00878＋00713」組合來做比較，同時也將00713分別用「00915」、「00918」、「00919」來做替代，看看最近一年是哪個組合的績效勝出。回測時間為2023年12月1日～2024年11月26日。

投資組合績效比較

假設在2023年11月30日，以資金150萬投入這兩個流派做績效回測，季配型組合則是各投50萬。

下表可以看到近一年來每一檔標的的表現，以近一年的殖利率來看是由大華優利高填息30（00918）高達12.11%勝出，但如果是以含息報酬率來看的話則是凱基優選高股息30（00915）以32.69%居第一名

那我們再以投資組合的角度來看，殖利率雖然是單投00929以10.36%勝出，但下半年股價表現並不佳導致整體含息報酬率僅僅只有8.34%，遠低於任何季配組合。

主要還是因為00929聚焦科技產業，因此在產業風險的分散上效果較差

而四組季配組合中，含息報酬率最高的為00915組合，達到22.38%。殖利率與含息報酬率表現皆不錯的是00918組合。

00713及00919組合則是18%左右的含息報酬率，與00929相比仍有10%的差距。但00919在今年下半年的表現也較疲弱，抗波動效果仍是00713較佳。

◎本文內容已獲ETF存股計劃授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 配息 高股息

延伸閱讀

00687B配0.38...「哲哲」郭哲榮美債ETF賠800萬將逆轉勝？本次約領息217萬

台積電10年漲800%...台股最猛標的？股添樂「這檔飆70倍」：選對股抱牢就財富自由

00919維持0.72、00713配1.4...但好景不常？達人「資本利得有限」：台股上3萬點才能維持

13檔熱門市值型ETF績效排行！0050、00692、00850...6標的11月報酬超越大盤

相關新聞

00929今爆大量…存股族傷透心所以變了？ 達人：寧可買時慎重也別因賣出而後悔

00929今天爆大量8.6倍，是存股族變了心，還是覺得被傷透了心？

006208張數累積太慢？9張00922=1張0050！專家「回檔快布局」：看好1月上漲

年底到，你的理財計劃也需要健檢一下！觀察數據，台股今年以來成長超過4800點，漲幅約是26%，如果您的投資報酬沒有達到大盤標準，或許可以考慮調整一下組合，投資專家建議，布局市值型ETF，跟著大盤產業一起成長，是2025年的布局重點。

150萬投入00929和自組「0056+00878+00713」月配...績效誰勝？含息報酬率差距近3倍

自去年00929上市以來，月配型高股息已來到十多檔選擇，即便如此仍然有不少投資人偏好透過不同季配高股息來自組月配組合，那麼這兩種類型的投資組合誰效益比較好？今天筆者統計不同組合近一年的表現來讓大家參考。

00919維持水準、00929能重返榮耀？達人：現在高股息能超越過去最低殖利率就算進步

到底為何00919與00929會有這樣大的配息差異呢？

00929今年報酬率幾乎為0…網紅巧取拿往年最強ETF當代表！直雲：替散戶悲傷

我常常替散戶感受到悲傷。

00687B配0.38...「哲哲」郭哲榮美債ETF賠800萬將逆轉勝？本次約領息217萬

時序進入12月，回看上周五（11月29日）美國10年期公債價格上漲，殖利率達近五周最低，加上川普提名貝森特（Scott Bessent）出任財政部長，獲得多方好評，由於貝森特在財政政策上屬於保守派，紓緩市場對於未來財政赤字擴大的擔憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。