150萬投入00929和自組「0056+00878+00713」月配...績效誰勝？含息報酬率差距近3倍

自去年00929上市以來，月配型高股息已來到十多檔選擇，即便如此仍然有不少投資人偏好透過不同季配高股息來自組月配組合，那麼這兩種類型的投資組合誰效益比較好？今天筆者統計不同組合近一年的表現來讓大家參考。

月配型ETF vs. 季配型ETF組合

去年筆者針對月配高股息與季配高股息組成的月配組合來做比較，時隔一年來幫大家更新一下實績。

目前在月配高股息中只有復華台灣科技優息（00929）配息滿一年，因此一樣拿他來做月配息標的。

而季配組合我們以「0056＋00878＋00713」組合來做比較，同時也將00713分別用「00915」、「00918」、「00919」來做替代，看看最近一年是哪個組合的績效勝出。回測時間為2023年12月1日～2024年11月26日。

投資組合績效比較

假設在2023年11月30日，以資金150萬投入這兩個流派做績效回測，季配型組合則是各投50萬。

下表可以看到近一年來每一檔標的的表現，以近一年的殖利率來看是由大華優利高填息30（00918）高達12.11%勝出，但如果是以含息報酬率來看的話則是凱基優選高股息30（00915）以32.69%居第一名。

那我們再以投資組合的角度來看，殖利率雖然是單投00929以10.36%勝出，但下半年股價表現並不佳導致整體含息報酬率僅僅只有8.34%，遠低於任何季配組合。

主要還是因為00929聚焦科技產業，因此在產業風險的分散上效果較差。

而四組季配組合中，含息報酬率最高的為00915組合，達到22.38%。殖利率與含息報酬率表現皆不錯的是00918組合。

00713及00919組合則是18%左右的含息報酬率，與00929相比仍有10%的差距。但00919在今年下半年的表現也較疲弱，抗波動效果仍是00713較佳。

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