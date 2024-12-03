00929今年報酬率幾乎為0…網紅巧取拿往年最強ETF當代表！直雲：替散戶悲傷

我常常替散戶感受到悲傷。

眾多財經網紅都在推ETF，因為他們可以獲得業配還可以賣課程，結果00929今年報酬率幾乎為0，這些ETF網紅只會拿0050舉例，因為他們取巧把往年最強的ETF來當成所有的ETF代表，這些網紅怎麼不直接推薦昨天漲停股票就好。

我這邊則是我投資什麼就會說什麼，台股的話我也是一直比較推主動型基金，我不會想到未來業配或是割韭菜的事，畢竟散戶已經很辛苦，居然還要買網紅的線上ETF課程還是訂閱ETF教學方案，ETF不是應該很簡單投資的嗎？

空了散戶口袋，肥了網紅買名車名錶，可憐的散戶。

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