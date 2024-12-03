00687B配0.38...「哲哲」郭哲榮美債ETF賠800萬將逆轉勝？本次約領息217萬

時序進入12月，回看上周五（11月29日）美國10年期公債價格上漲，殖利率達近五周最低，加上川普提名貝森特（Scott Bessent）出任財政部長，獲得多方好評，由於貝森特在財政政策上屬於保守派，紓緩市場對於未來財政赤字擴大的擔憂。

此外，最新公布的美國國內生產毛額（GDP）、勞動市場與通膨數據皆與預期相符，市場重拾對聯準會在本月中降息1碼、讓經濟持續軟著陸方面之信心，如果成功降息，也預示今年合計降息1%，此時長天期美債更具優勢。

為何是長天期美債吃香？

法人表示美債發行者為美國政府，違約風險極低，吸引投資人作為手中資產管理配置中不可或缺的標的，但美債需要長抱、透過時間累積資本利得，因此有息可領投資人能抱得更穩！

像是國泰20年美債（00687B），平均持債期間為16.6年，當殖利率下降1%，債券價格將會反彈16.6%；若殖利率持續下降2%，價格更有望上漲33.2%！

昨日宣布國泰00687B最新一次預估配息金額為0.38元，以昨日收盤價31.51元計算，年化配息率約4.8%。

預估配息公告後，知名分析師郭哲榮在昨日直播時提到，自己就持有約5,717張的國泰00687B，換算下來光最新一次配息，就可以領到217萬左右的股息，羨煞一眾網友，「人家領一次息我要賺兩年」、「持續買美債眼睛都不眨就對了」、「相信哲哲，這下不用睡公園了」。

觀察昨日原型ETF成交金額，國泰00687B受到配息議題加持，成交金額達22億，勇奪當日最高，顯示國泰00687B的高人氣。

如果投資人想參與最新一次配息，最晚需在12月16日收盤前買進或持有，就有機會盡早搭上美債降息順風車。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。