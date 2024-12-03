00929配息縮水寫新低 盤中爆出逾95萬張歷史天量下挫

規模逼近2,700億元的復華台灣科技優息（00929）12月配息金額公布，每受益權單位預估配發0.05元，較前次的0.11元減少0.06元，寫下配息新低，3日以17.89元開低，盤中爆出逾95萬張的歷史天量，居個股成交量冠軍，成交值則僅次於台積電，居第二名。

根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.05元，較前次的0.11元減少0.06元；除息日訂在12月18日，投資人若想參與該次配息，最晚須12月17日前持有或買進，明年1月14日領息。

統計00929的配息發現，在今年第2季時曾配出0.2元的價格，但下半年開始出現縮水，12月再往下縮水，創下配息新低，每受益權單位預估配發0.05元；以12月2日收盤價18.06元計算，單次配息率約0.27%，年化配息率約3.3%。

00929配息再縮水，3日以17.89元開低，一度翻紅拉升至18.12元，但不敵賣壓再往下翻黑，一度下滑至17.7元，盤中爆出逾95萬張的成交量，創下歷史天量，且是個股成交量第一名，成交值第二名，盤中跌幅逾1%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。