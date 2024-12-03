元大 00751B 第4季預估配息公告 12月17日除息

元大AAA至A公司債（00751B） 2024年第4季配息公告出爐，未來將在12月13日第二階段公告確定配息金額，12月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在12月16日前買進並持有，而配息發放日則在2025年1月13日。

元大AAA至A公司債（00751B）研究團隊指出，根據彭博資訊、證交所資料顯示，至11月29日00751B標的指數殖利率有約5.3%，較美國20年期公債殖利率高出近1個百分點，也較台股大盤約2.5%殖利率為高。目前基準利率再走升風險已大幅降低，債券重拾避險收益功能，建議投資人可在聯準會進入連續降息、甚至大幅降息階段前，把握相對高殖利率機會進場。

聯準會11月FOMC會議紀要顯示，多數官員表示應逐步減少政策限制性，若通膨降溫停滯，可能暫停進一步降息；若勞動市場出現放緩風險，則可能加速降息，維持決策彈性。FedWatch至12月2日數據顯示市場預期12月降息1碼的機率為74.5%，較公布前提升。

元大AAA至A公司債（00751B）研究團隊表示，聯準會官員持續釋出朝中性利率調降利率的立場，可望引導債券殖利率呈下降趨勢，且經過川普交易震盪後，市場將更冷靜判斷包括減稅、增加關稅等政策實施的可能性與程序，以及川普上任後或優先刪減、暫緩執行拜登政府的巨量財政支出，使經濟降溫控制通膨，均有助未來降息空間。

目前市場高度期待長天期美債、投資級債ETF的潛在上漲空間，考慮到川普政策影響性，高信評投資級債目前除殖利率具吸引力，信用利差擴大風險也相對低信評債券為低，更能參與應對景氣變化降息所帶動的行情。

元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。