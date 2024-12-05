收到股息後要調整成本？存股達人「成本不重要」：目的是壯大現金流、增加股數

我們先探討看看手動調整持有成本的動機是什麼好了。

如果是因為看著帳上的損益比較漂亮些，壓力會小一點，能夠穩固自己的信心，進而達成能夠長抱安穩領息的目地，那我覺得其實無妨。畢竟方法千百種，能幫助自己達成的就是好方法。

若只在乎壯大現金流跟股數，其實就沒有調整的必要性。

「把領到的股息回買，當作買入零成本的股票。」

這算是一種心理帳戶的思維，但我不會批評這種想法，因為早期自己就是用這種想法入門，讓自己能夠長期持有而不輕易賣出。

但如果以數學的角度來說，無論是哪邊的錢，都是一樣的錢沒有分別。實際從帳戶中支出多少錢買股票，就是自己的股票持有成本。

當然也有所謂的開店回收成本的概念，我開店100萬若每年可以固定回收5萬的成本，20年就完全回收了。還有很多有興趣可以隨時查，甚至自己想自己發明也可以。

無論真理對錯如何，只要能幫助自己達成目標我都覺得無所謂沒那麼重要。

重點是要清楚自己的最終目地到底是什麼？

如果是長期投資穩定領息的初衷，那我的想法會是把焦點放回「壯大現金流」、「增加股數」，而不是過度在乎持有成本。

若過度聚焦而焦慮於帳面損益、持有成本不能變負的或負太多這些事上，覺得漲上去太貴會拉高成本不敢買，跌下去又覺得還會有更低點先不買，這些做法對於擴大股數及現金流是有害無益的。

「本大利小利不小，本小利大利不大」想要有感的「息」，那勢必要有感的「本」。無論漲跌不看紅綠無視成本持續買進是我目前的做法。

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