永豐五檔股債 ETF 將除息 12月23日最後買進日

川普近日提名避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）為新任美國財政部長，華爾街投行認為此舉給債券市場打了一劑強心針，帶動美債市場反彈，美元指數也出現短線走弱反應！貝森特多次主張政府不應該持續融資舉債，並提出調降預算赤字占GDP比重降至3%，以及分階段實施關稅計畫，為川普的激進策略與貿易保護主義執行稍踩煞車，讓市場對於通膨升溫的擔憂降低不少。

永豐20年美公債ETF （00857B）基金經理人林永祥指出， 美國11月公布的標普全球採購經理人指數PMI走揚來到55.3為 2022年4月以來最高水準，密大消費者信心指數71.8連續四個月上升，消費者對未來一年預期通膨率2.6%為 2020 年以來最低水準，公布數據顯示商業活動的擴張加快，尤其服務業表現亮眼帶動經濟增長，提供後續聯準會降息的籌碼，一旦降息就會導致債券價格上升、殖利率下降，投資人有機會獲得更大的資本利得。新任命的財長貝森特在川普競選期間提出「333計畫」，包含經濟成長率3%、預算赤字占GDP比重降至3%、美國每日產油量增至300萬桶，透過設定舉債紅線、擴大能源供給的做法來控制通膨並達到經濟成長目標，財政政策的穩定對於債市和股市是利多，激勵美債市場明顯反彈，美股主要指數全面上漲，尤其小型股羅素2000指數表現最強勢。

林永祥表示，永豐優息存股ETF(00907)是國內第一檔瞄準「存股」概念發行的ETF，鎖定存股族偏好的獲利優等生金融、海空運、傳產股，並排除股性較活潑的電子股，因此投資組合相對低波抗跌。根據永豐投信官網截至10月30日資料顯示，00907前八大持股包含長榮航（2618）、中信金（2891）、華南金（2880）、長榮（2603）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、兆豐金（2886），其他持股亦包含今年前三季財報亮眼的聚陽（1477）及統一超（2912）。林永祥建議，透過不同篩選邏輯的ETF搭配，建立個人ETF投資組合能夠具備抗跌及追漲優勢，提升資金運用效率，不但有現金流股息收入，也能期待資本利得的報酬。

永豐投信12月2日發布旗下五檔ETF最新期前配息公告，分別為永豐優息存股ETF（00907）、永豐10年A公司債ETF(00836B)、永豐1-3年美公債ETF(00856B)、永豐20年美公債ETF(00857B)，以及永豐ESG銀行債15+ ETF(00958B)均在12月24日進行除息，最後買進日為12月23日，並於明(2025)年1月20日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。