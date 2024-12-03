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00959B本月配息0.052！今最後買進日 專家「看好長抱績效」：現在價位快布局

聯合新聞網／ 綜合報導
美國聯準會11月初再次降息0.25%。美債示意圖／路透社
美國聯準會11月初再次降息0.25%。美債示意圖／路透社

美國聯準會(FED)11月初再次降息0.25%，並釋放利率政策保持靈活的信號。

昨（3）日美國公布ISM製造業採購經理人指數48.4，優於10月的46.5，為2024年6月以來新高。

本週也將入陸續公布非農就業數據、失業率等總經數據，市場將持續關注並評估對市場的影響性。

根據芝商所（CME Group）FedWatch顯示，聯邦基金期貨投資人預期12月中的FOMC利率決策會議宣布降息一碼的機率，自一週前的52.7%升至65.2%。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，儘管聯準會降息一碼的可能性仍高，但經濟數據表現放慢了降息的速度，使得債券投資人必須延遲對資本利得的期待。

他建議投資人長期持有，先入手債息並靜心等待後市表現，把握總報酬的成長機會。

根據集保統計至11月29日，債券ETF規模較年初增加51.38%，來到3兆台幣；受益人數較年初增加79.9%，目前近200萬台灣人是「債主」。

其中八月底掛牌的月底除息ETF：00959B受益人數近一個月增加33.84%，在同類型產品中特別亮眼，持續受到投資人青睞。

郭修誠指出，00959B專注於美國境內發行長天期投資等級公司債，債券存續期間在12年以上，平均信用評等為BBB，不僅單一發行人與產業權重都有上限。

最大特色為市場上唯一篩選票面利率排名最高的前10%的債券，截至12月2日，基金平均票面利率6.57%。在降息環境，提供投資人相對穩定的配息收益與分散風險的優勢。

此外，00959B設有「平準金機制」讓投資人領息不怕被稀釋，同時為少數月底領息之債券ETF，讓投資人擺脫月光族，輕鬆累積財富。

12月3日是00959B本月配息最後參與日，本次每單位將可領取0.052元的收益。

本月中也將公布評價結果，最後參與日將落在一月初。在利率仍在相對高點之際，投資人可納入長天期投等債作為核心配置並長期持有，為自己的年終金獎金加碼。

圖為前五檔在台掛牌之BBB公司債ETF，平均票面利率、到期殖利率與債券存續期
圖為前五檔在台掛牌之BBB公司債ETF，平均票面利率、到期殖利率與債券存續期

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00959B大華投等美債15Y+ 債券 聯準會 配息 降息

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