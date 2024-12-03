34檔12月除息ETF一次看！00929配息剩0.05...年化殖利率卻仍有10%該換？00915績效太驚人

復華台灣科技優息（00929）本月配息預估大幅縮水至0.05元，較上月直接砍半。以12月2日收盤價18.06元計算，單月殖利率僅剩0.28%。

相比之下，台新永續高息中小（00936）同樣配發0.05元，但因股價僅15.7元，單月殖利率高達0.32%，略勝一籌。

儘管如此，從年度表現來看，00929的全年股息達1.81元，年化殖利率仍有10%，其實表現是很不錯的！稀飯看到很多人在討論想要出清00929，不知道你會如何操作呢？

看完了00929，另一檔月配息ETF預估配息下滑幅度高達80%，這檔正是兆豐電子高息等權（00943），從上個月的0.15元到本月僅剩0.025元，單月殖利率僅剩0.17%。

中信成長高股息（00934）本月配息也大幅下滑，預估每單位配發0.023元，單月殖利率僅剩0.13%。

死亡之組四強中，有一檔創歷史新高、一檔維持，另外兩檔小小縮水！

創新高的一檔便是上禮拜五晚間突發配息消息的大華優利高填息30（00918），本季每單位預估配發0.84元，以12月2日的收盤價24.28元計算，單季殖利率高達 3.46％！暴力計算年化殖利率直接來到13.8%，若以今年度四次配息的總額3.12元計算，年化殖利率同樣也有12.8%，真是驚人的表現。

群益台灣精選高息（00919）本季則維持0.72元，單季殖利率約為3.07%，暴力年化殖利率也有12%。

凱基優選高股息30（00915）本季相比上季略減0.07元，預估每單位配發0.75元，單季殖利率約2.9%。

超過33萬人持有的元大台灣高息低波（00713）本月即將除息，預估每單位配發1.4元，單季殖利率2.52％。

如果你的目標是每個月透過00713領到3萬元被動收入，根據近三年平均殖利率6.73%計算，總投入資金約需要535萬元。

如果你手頭有200萬元資金投入00713，每月可帶來約11,217元的被動收入，替生活增加現金流。

如果你是定期定額派，每月定期定額投入3000 元，經過20年的累積，資產可達510萬元。

除了00713，你也可以搭配市值型ETF，例如富邦台50（006208），平衡你的投資組合，適合積極型投資人。

如果每月定期定額投入10,000元於006208，20年累積下來資產可達1,560萬元。

＊補充提醒：像00919、00929等成立時間較短的新生代的ETF，常常顯示出相對較高的年化報酬率。

因此，投資時需特別留意，這些數據僅供參考，不能完全作為未來投資績效的保證。建議投資時再搭配其他指標，並考量個人風險承受能力，選擇適合自己的投資策略！

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