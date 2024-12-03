00713配1.4小降0.1元…這半年所有高股息表現都不算太好！存股哥：靜靜等待風暴過去

00713公告本季配息1.4元，以今天收盤價54.95計，單季殖利率2.54%、年化殖利率估10.16%，雖然股息沒有比前兩季1.5還多，但年化殖利率仍維持10%以上，我覺得配得還是很好的。

00713自9/2波段高點一路跌，到今天為止也跌了近3個月，我的帳面獲利也減了不少，目前共10.4張，成本均價42.25，帳面+$132,117（30.06%），下個月領$14,560。

事實上所有高股息在這半年的表現都不算太好，股價下跌、配息縮水、無法填息，但我覺得只要現金流維持住，你的維持率、負債比控制好，就不必太擔心，靜靜等待風暴過去就好。

不可能有任何產業、任何標的是永遠往上漲的，下跌只是長期投資的必經過程，強如台積電在破千之前也曾跌到300開頭，當時也是一堆人抱不住、一堆人罵得要死，唯有堅持到底的人才能享受甜美的果實。

市場本就是考驗人性的地方，很多人漲也不敢買、跌也不敢買，漲時認為自己會套在高點、跌時認為還會繼續往下跌，最後自己嘎自己空手，看著其他願意長期持有的人賺的豐厚的報酬。

至於我，肯定是一張都不會賣的，無論00713或是其他高股息都是，身為一個待退人員非常需要股息現金流支應我的生活，況且現在正是打折的好時機，萬一我賣了卻開始瘋狂上漲，那是多麼可惜的一件事。

手把青秧插滿田

低頭便見水中天

六根清淨方為道

退步原來是向前

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。