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00929配0.05夠驚人、00934僅剩0.023元！不敗教主：趁機會改掉「股利越多越好」的迷思
00929下次配息0.05元，已經夠驚人的，沒想到00934下次配息僅0.023，驚掉了不少人的下巴。
不過沒想到的是，今天股價反而是上揚的。先來科普一下，ETF是追蹤指數，股價表現只跟成分股有關，無法人為操控的。
所以，股價是漲是跌，跟配息金額也一樣是無關的。
其實，月配息就是每個月把你投資的錢拿回來，持續拿錢當然會降低報酬率啊！所以配息金額少一點，反而是對報酬率有幫助的，特別是在上升的市場。
看看股神的波克夏公司，一毛錢股利都不配喔。
那麼股神賺甚麼？資本利得啊，比股利還要香很多。
台灣人很喜歡領股利，但是股利要繳所得稅跟補充保費，真的有那麼香嗎？
高股息ETF的降息潮，恐怕只是剛開始喔！因為成分股的配息旺季已經結束，再來就是股市大好，相對的也壓低了成分股的殖利率。
投資人不妨趁這個機會，改掉「股利越多越好」的迷思啊！
我們要的是：報酬率越高越好。
當然啦，便宜時買進也可以增加報酬。
再次提醒，ETF的股價無法人為影響，只能由成分股的走勢來決定。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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