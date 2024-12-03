00929配息降至0.05元…投資人哀號！ 達人提醒：「小字」及「備註」文字要看仔細

媒體報導，指標高股息ETF 00929的配息縮水，12月配息降至0.05元， 年化配息率約3.3%，存股社團一片哀號。

提醒投資朋友，不管是投資基金還是高股息ETF，如果有標註「小字」的內容，或是「備註」的文字，建議還是要看仔細。

像是00929的介紹資料當中，只要提到「8.2%」的指數股息率，都會有一行很小的字強調這是指追蹤指數過去1年（2022）年的指數股息率。

另外如果內容有提到投資報酬率或過去指數績效，也都會在「備註」以紅字標示「以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效」。

所以如果你是衝著「穩定8%」或是「平均7.5%」的現金殖利率，或者是「平均年化報酬率15.9%」而選擇投資這檔ETF的人，可能都要重新思考這樣的預期是否合理，畢竟「配息」主要來自兩個部分，一個是「成分股企業每年配發的股利」，另一個是「交易成分股產生的獲利」，而前者會隨企業盈利情形與景氣循環而變動，後者也會因身處牛市或熊市而產生完全相反的結果。

「邏輯投資」認為投資人基於現金流考量，要投資高股息ETF無妨，但要記得自己投資的是「台股」裡面的「一籃子股票」，這仍是高風險的投資組合，請不要誤將這類ETF視為保本、固定配息的投資工具，這種認知才是真正的危險之所在。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。