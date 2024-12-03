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12月16日前買進兆豐 ETF 00921、00943可參與配息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信二檔 ETF 配息時程表(資料來源：兆豐投信)
兆豐投信二檔 ETF 配息時程表(資料來源：兆豐投信)

兆豐投信等權重 ETF 三兄弟老大及老三即將配息，兆豐龍頭等權重（00921）及 兆豐電子高息等權（00943）11月30日為收益分配評價日。兆豐投信指出，00921及00943除息交易日皆為12月17日，最後買進日皆為12月16日，收益分配發放日為明年1月6日，對於追求資產配置風險分散，同時也想掌握全產業龍頭成分股及優質電子股的投資人，可留意配息時間，搶先布局享有息收機會。

兆豐龍頭等權重（00921）為兆豐投信等權重 ETF系列中首發代表作，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，透過等權重機制平均投資於兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭股票，精選33檔臺灣產業龍頭優質個股，從科技業到傳統產業應有盡有，具有分散單一產業波動及參與產業輪動的優勢，相對適合追求穩健配置的投資人以及存股族納入定期定額投組選擇。

兆豐電子高息等權（00943）由具有競爭力的臺灣電子股百分百組成，聚焦八大電子產業，看好AI供應鏈趨勢，以追求資本增長空間輔以息收機會為目標，搭載獲利成長指標因子及等權重機制，有望提升資本利得空間及息收機會，較適合追求高成長及高分散度的投資人納入選擇。投資 ETF 時需要特別注意兩個關鍵面向，除了比較 ETF 的配息率與其追蹤指數的殖利率之間是否存在差距外，在 ETF 發布配息公告後，仍應當評估配息對基金淨值可能造成的稀釋效應，兆豐投信建議投資人宜將其納入投資決策評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

兆豐 配息

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