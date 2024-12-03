00919維持0.72、00713配1.4...但好景不常？達人「資本利得有限」：台股上3萬點才能維持

＊原文發文時間為12月2日

又到12月了，今年高股息ETF的配息之戰也要告一段落了（總覺得一年比一年過得還快），最新進度是上週00713公佈Q4配息，達到1.4元！還有今天00919公佈的0.72元！

00713有縮水、00919沒縮水，近4季來看，00713合計是5.28元，00919合計是2.8元，仍然都是創下新高。

有大大好奇我的4檔高股息ETF，誰的殖利率最高？幫我整理了一下近4季配息和現在的殖利率：

00919：2.8元、11.96% 0056：3.63元、9.8% 00713：5.28元、9.48% 00878：2.01元、9.1%， 冠軍是00919

但這只是殖利率的冠軍，實際上並不代表這些ETF誰最好、誰最適合買進，畢竟要比較的東西太多了。

客觀數據如：總報酬率、規模、平準金、成立時間、費用…等等，甚至是成分股的波動性和穩定性；然後主觀的就是自己的生活需求、資金規劃和喜好…等，所以千萬不要只單獨用「殖利率」就下結論說要買進了。

而且也再提醒一下，我現在陸續在收割及出清這些高股息ETF。是因為預期股息縮水，我才賣出嗎？不是的！

再強調一次，是因為我的策略：景氣燈號來到黃紅燈、紅燈階段才開始慢慢賣出。

至於高股息ETF的配息還有可能繼續縮水嗎？這當然也是有可能，ETF近年的配息之戰，大多是拿資本利得來多配的，實際上ETF那些成分股的配息可能沒有這麼高。

一方面，這一年多高股息ETF為了吸引投資人目光，大力的把這些資本利得配息出去；一方面是台股沒有繼續再創高，配息池慢慢消耗，自然沒有辦法再那麼大力的去配，剩下的還要省一點用才行。

有沒有不縮水的可能？有，就是台股再繼續直上3萬點，又有更多的資本利得來挹注ETF的配息池，才能暫時避免縮水的窘境，但這個就不用想太多啦。

就算避免了也只是暫時的，像00919雖然沒縮水，但是也沒有繼續創高，可能也是努力ㄍㄧㄥ出來的。

高股息ETF比較重要的還是會著重在成分股的配息，所以長期殖利率抓5%~6%會比較穩一點，以這個作為大前提，再調配自己的策略長期執行就好了！

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