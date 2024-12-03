台股ETF受益人1025萬續攀升 六檔人氣同步創高

台股ETF受益人數持續創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加60,022人，總人數續高來到10,250,379人，統計今年以來65檔台股ETF受益人總共增加417.9萬人。進一步觀察前十大台股ETF受益人數同步創新高的有包括00919群益台灣精選高息ETF（00919）今年來增加599,349人最多，其他五檔分別為00878、006208、0056、00713、0050。整體來看，穩定配息的台股高息ETF還是相對持續受到投資人熱愛。

法人表示，繼00878之後同樣擁有百萬投資人的00919在12月2日也公布第七次預估配息0.72元維持新高，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，本季預估配息0.72元維持新高，連續七季年化配息率都逾10%令人驚豔。00919這次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，配息發放日為2025年1月13日。且00919的股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會，此外，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞，以00919預估配息0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。對於台股後市，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，輝達新平台動能2025年第1季加速帶動，有利於台股後市發展，觀察目前風險指標大多仍低水位，整體看來股市仍無系統性風險，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。