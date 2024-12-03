00919維持0.72、00918不降反升配0.84元！ 專家：兩檔2處相似…愛熱鬧選它

先別對00929耍投資人似的配息金額「0.05元」震怒啦！要把投資ETF當作是快樂的事，你的領息人生才會愉悅有趣，而剛公布季配0.84元的00918、配息0.72元的00919，就是可以讓你領息領到心花怒放的高配息ETF。至於該選哪一支呢？那就滑滑你的手指頭、慢慢看下去吧！

由於ETF的股價表現和其淨值走勢密不可分，淨值走勢又和ETF的成份股股價表現息息相關，所以現在要比較00918、00919這兩支ETF哪一支比較好，就得趕快來看看這兩支ETF的前十大成份股、以及ETF股價走勢比較。

成份股不可不知

首先，比較了00918、00919的前十大成份股，還真的是：不比不知道，比了才看到，兩者還真的有幾分相似之處，包括長榮、中信金、聯詠、聯電、長榮航空...等，都是00918、00919共同喜愛的成份股，而且也都把「長榮」當作是第一大的主力持股對象（占00919資配置的比重約為11%，占00918的比重則是8%左右），一點都不意外，因為長榮明年每股的配息可望20元起跳呀！

但是說起相異之處，00918、00919的成份股情況最大的差別有兩個

第一是：00919在今年最熱門的AI題材方面，放了重本在配息很大方的聯發科（比重10%）

而00918則是把AI的錢分散投入在華碩（比重6.5%）、廣達（比重5.2%）的身上，而這兩支科技股的配息倒也不至於太小氣，就看獲利、股價漲多了之後，明年的配息會不會再更多一點。

00919火力比00918集中

第二則是：00919的前六大成份股占整體資產配置很高，比重達到近6成，持有個別成份股的比重則是從11%到7.7%之多，反應在基金績效、淨值、股價身上，就會出現比較大的波動幅度。

相形之下，00918的前六大成份股占整體資產配置的比重只有37%，持有個別成份股的比重則只有在7.7%到4.7%之間，也就是個別成份股的持股比重比00919壓低很多，00918的績效、淨值、股價等走勢也會因此比00919平緩一些。

例如00919從今年的最高價27.09元，跌到12月2日收盤價23.42元，跌幅達到13%；00918從今年的最高價26.13元，跌到12月2日的24.28元，跌幅則只有7%。然而，一旦台股出現明顯的回升走勢時，00919的淨值、股價回升速度、幅度將會比00918大一些，當然！

這樣股價漲跌的差異，也和00919比較熱門（受益人數突破1百萬人）、00918相對冷門（受益人數17萬人）有關聯。

兩支配息底氣堪稱足夠

至於投資人最關心的配息實力，00919、00918倒是不會相差太多，截至11月底，00919每股的收益平準金有1.42元、資本平準金6.57元，00918則是分別有1.11元、7.72元，配息的實力都還不錯，不必擔心突然得面臨類似00929給投資人的「0.05元」震撼教育。

比較後最終的結論是：喜歡聯發科、火力集中一點、人多熱鬧、新聞熱點多、股價波動大一點的人就選00919；喜歡兆豐金和華碩、火力分散一些、人少安靜、話題干擾少、股價平穩一點的人就選00918。

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