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13檔熱門市值型ETF績效排行！0050、00692、00850...6標的11月報酬超越大盤

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
13檔市場上較為熱門的市值型ETF中，有6標的11月績效勝過大盤。台股示意圖／中央社
13檔市場上較為熱門的市值型ETF中，有6標的11月績效勝過大盤。台股示意圖／中央社

接續上次我們聊的高股息ETF，這篇來看看市值型ETF的11月績效榜！

市值型ETF本月表現中，除了永豐台灣ESG（00888）跌幅較深，表現不如台積電外，其餘包含富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）在內的12檔ETF單月表現都優於台積電，跌幅介於2.16%～2.77%之間，整體差異不大。

更令人注目的是，其中6檔市值型ETF的表現還勝過加權指數！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006203元大MSCI台灣 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00888永豐台灣ESG 00905FT臺灣Smart 00912中信臺灣智慧50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型

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00919配發0.72元！PTT盛讚「它」的功勞：最強高股息

00919群益台灣精選高息ETF即將在12月第7次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.72元，維持新高，除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，配息發放日為2025年1月13日。PTT網友祈禱「拜託填息吧！」還有人大讚「高股息ETF最強沒有之一」，不少人認為功勞非成分股長榮莫屬。

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