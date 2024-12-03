13檔熱門市值型ETF績效排行！0050、00692、00850...6標的11月報酬超越大盤
接續上次我們聊的高股息ETF，這篇來看看市值型ETF的11月績效榜！
市值型ETF本月表現中，除了永豐台灣ESG（00888）跌幅較深，表現不如台積電外，其餘包含富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）在內的12檔ETF單月表現都優於台積電，跌幅介於2.16%～2.77%之間，整體差異不大。
更令人注目的是，其中6檔市值型ETF的表現還勝過加權指數！
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