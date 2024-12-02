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台股ETF 上演除息秀

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
12月台股ETF除息概況
12月台股ETF除息概況

台股ETF 2024年壓軸除息大秀登場，自今（3）日起至24日共有17檔將陸續除息。其中，配息金額逆勢創新高的是大華優利高填息30，群益台灣精選高息、中信綠能及電動車則持平配息最佳紀錄。

以單月配息率表現來看，富邦特選高股息30首次進行月月配及納入收益平準金機制登場，每受益權單位擬配發0.1元，換算單月配息率0.7%，雖然低於發行價，但成立時間相對較長，帳上仍有收益平準金，成為十檔月配息中最佳一檔。接著是群益科技高息成長每受益權單位擬配發0.041元，單月配息率約0.44%。

今日為12月ETF除息行情打頭陣的是統一台灣高息動能，每受益權單位除息0.063元，單月配息率約0.43%。

進一步檢視月配息組的配息金額表現，除富邦特選高股息30和富邦臺灣優質高息是首次月月配外，目前僅統一台灣高息動能、野村趨勢動能高息維持五個月一致金額。

以季配息的六檔來看，大華優利高填息30每受益權單位擬配發0.84元，創下成立以來新高，成為12月台股ETF配息的大亮點，單季配息率約3.4%。

群益台灣精選高息每受益權單位擬配0.72元，持平最佳紀錄，單季配息率約3.07%。至於中信綠能及電動車每受益權單位擬配0.45元，持平最佳紀錄。

至於凱基優選高股息30每受益權單位擬配0.75元、元大台灣高息低波每受益權單位擬配1.4元，都是成立以來和改季配息以來的第二高表現。

另一方面，群益科技高息成長成分股調整也於2日生效，50檔成分股中新增及刪除九檔。展望後市，群益科技高息成長經理人洪祥益表示，近期雖因川普將再度重返白宮，市場關注是否在先新一輪全球貿易戰而使得股市表現震盪，不過鑒於AI科技為全球長期大趨勢，在需求支撐下，對科技產業成長動能不會形成干擾，建議投資人不妨趁短線拉回布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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