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00946等兩檔台股ETF換股 新名單出爐

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股ETF示意圖／聯合報系資料照片
台股ETF示意圖／聯合報系資料照片

臺灣指數公司2日公布群益科技高息成長（00946）、凱基優選30（00938）共兩檔台股ETF換股名單，成分股納入和刪除之變動將自12月2日交易結束後生效（亦即12月3日起生效）。

群益科技高息成長追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，此次50檔成分股中新增及刪除9檔，換股檔數比例為18%。新增成分股有聯強、義隆、信邦、威健、健鼎、台勝科、正文、宜鼎、群聯；刪除中環、京元電子、創見、華立、京鼎、貿聯KY、聖暉*、台表科、長華*。

凱基優選30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，此次30檔成分股中新增及刪除14檔，換股檔數比例為46.6%。新增成分股有三陽工業、聯強、億光、創見、華航、長榮航、新產、統一證、國泰金、欣銓、中美晶、中租-KY、矽格、矽創；刪除卜蜂、鴻海、國產、冠德、華南金、兆豐金、台新金、第一金、崇越、上海商銀、頎邦、瑞儀、宏全、裕融。

財富管理專家表示，分析群益科技高息成長的選股特色，首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。而追蹤指數每年重新審核成分股2次，落在5月與11月，5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，而近期11月的審核還需額外滿足當年度累計EPS為正數，且當年度至少有兩季EPS為正數的條件，超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股。

群益科技高息成長經理人洪祥益表示，短期來看，近期雖因川普將再度重返白宮，市場關注是否在先新一輪全球貿易戰而使得股市表現震盪，不過鑒於AI科技為全球長期大趨勢，在需求支撐下，對科技產業之成長動能不會形成干擾，故建議投資人不妨趁短線拉回時透過精選優質科技高息股之台股科技高息ETF來參與，既把握AI發展下的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 群益

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