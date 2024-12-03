砸90萬買00878虧4.5萬 苦主反被噓爆！過來人曝「由虧轉盈」歷程

統計原型ETF近五日平均成交量，國泰永續高股息（00878）力壓群雄，以平均近10萬張奪冠，且00878受益人數也再創新高，目前來到154.7萬人，單單11月投資人數就增加超過9.3萬人，近期投資人更是趁著除息後，股價來到甜蜜區間，進場加碼布局。有網友投資90萬元買進00878、目前虧損4.5萬元，令他哀嚎「套牢怎麼辦？」一番言論卻遭其他人噓爆，要他建立好正確的投資心態再進場。

投資專家分析，國泰00878上周剛歷經例行性成分股調整，挑選過去三年配息穩定、近12個月配息殖利率表現優秀之企業，聚焦企業中長期的配息穩定性，不用大量換股等高周轉方式來衝高名目殖利率，也會降低投入景氣循環股的機率。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他投資90萬元買進00878，目前報酬率為-5%、虧損4.5萬元，他哀嚎「高股息套牢，市價一直跌，那回本是不是要等很久，持續持有一年後拿到的錢會不會比一年定存利率1.7%、約15300元還少？」

其他人留言「你存高股息為何要在意虧損」、「真的無言，一堆對股市無知的人一直進來，如果明年崩盤，會不會一堆人靠北靠母，你是以為股市會一直一直漲的是嗎？崩盤腰斬剩下40萬都有可能，不是買etf 就沒事好嗎？他的本質也是股票」、「00878買了就不要理他了，股息在投入，持有10年以上」、「一定會比定存少」、「如果把ETF當作定存，你買定存會每天看定存有多少錢嗎？」、「快點賣一賣了，只要放一年還要買高股息，笑死人了，定存都可以放好幾年了」、「沒人要你一次歐硬進場的，你不會分批進場嗎？一次進場子彈都沒了，後面下跌你要如何再買入去攤價格？」

有人分享自身經驗留言「我2021買50張、19.5元，2022跌到15.3元也沒出掉，配息持續買，現在還不是回來了，真的怕就不要投資，定存比較沒壓力，報酬本來就伴隨風險」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。