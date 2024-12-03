他賣00929換00919賺50萬、季配10萬！網卻唱衰：反而是虧

00919群益台灣精選高息ETF即將在12月第7次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.72元，維持新高。有網友賣出201張成本17.4元的00929、改買00919，賺進約50萬，他試算，以手上持有150張00919來看，每季配息可達10萬元左右。其他人卻狠酸「00919不如00713，傻子才買高股息」。

一名網友在論壇Dcard發文分享「00929換00919理由」，他將原本持有的201張成本17.4元的00929賣掉、改買00919，去年至今陸續賺進50萬元，他解釋賣出原因，「只是00929一開始從台股17000點掛牌，主打的平滑配息，到現在配息0.11，老實說我覺得真的不是很好，以資本利得來說，好歹也配個0.14，如在兩萬多點配息就這樣，台股跌破兩萬點的話更不用說了，而且還有川普這個不確定因素」。

該網友表示，「目前持股換去00919的原因是因為，以00919平準金來說1.4，資本損益平準金6.8，光收益平準金配到明年第二季因該沒什麼問題，再來7月後還有成分股股利近來，而且成分股產業也相對平均，以目前150張來說如果配個0.7，一季也有個十萬多。」

其他人卻不支持他的做法，留言「高股息會趨向正常化，別把不正常當正常，你該考慮的是如果回歸5-6%，什麼價位是合理價位」、「00919不如00713」、「傻子才買高股息」、「大盤漲，高股息才配的多，大盤跌，也是跌爛加配不出息，同樣承受市場風險，為什麼不買相對報酬率高的市值ETF，可見你連對投資兩個字的定義都不了解」。

有網友直言「其實00919也快跌到某個狀態了，換00919並不明智，這個時機點最該做的應該是賣掉股票手上雖有現金，但觀望著才是最好的打算。不要拿過去的配息來騙自己說，未來可以領多少。我去年買00915的時候，也想說9月分配0.7，12月應該也不會少於0.7吧。然後12月配個0.45。然而持有到現在一年了，實現既有資本利得，又能穩穩領息的，還是只有00915。

其實不建議在這個高點換股，還換的這樣一次毆印。那你的成本均價還是很高，假若十二月配息時，股價是22塊或更低，那你的成本就損失一塊多，假若配息沒有超過你預期的0.7，而是更低，150張配0.54的話，也只有八萬一，當然計算下來還是比201張配0.11的00929還要多，但也多不了多少，而且你還是被套住的，同時你也知道或許未來會跌破兩萬點，那你這時候歐印買00919，並不是很明智的選擇，不是很建議為了領息而這樣買ETF，拿了配息但損失了資本利得，怎麼算都是虧的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。