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00919配發0.72元！PTT盛讚「它」的功勞：最強高股息

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00919配發0.72元！PTT盛讚「它」的功勞：最強高股息

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919配息。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友討論00919配息。台股示意圖。 聯合報系資料照

00919群益台灣精選高息ETF即將在12月第7次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.72元，維持新高，除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，配息發放日為2025年1月13日。PTT網友祈禱「拜託填息吧！」還有人大讚「高股息ETF最強沒有之一」，不少人認為功勞非成分股長榮莫屬。

市場法人表示，台股高息ETF近期似乎吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF值得大家留意，00919第7次配息預估0.72元維持新高，觀察這7次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以2日收盤價23.42元來計算，年化配息率近12.3%，為連續7季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計逾103.3萬投資人可望同步受惠。

一名網友在PTT發文分享00919配息公告。其他人紛紛留言「能維持就好，不要求太多」、「越配越多，拜託填息吧」、「跌得好像有點多」、「27跌到23.4，嗯 你買就好」、「蠻不錯的，等配完再來買」、「配的不夠跌」、「00929哭暈」、「真的反觀929，季配真的比較穩？」、「高股息ETF最強沒錯」、「什麼時候才會填息回去啊」。

不少人提及00919成分股長榮，留言「長榮賺的不要不要，維持在這裡底部盤整了，不過績效還是沒有我大長榮海運好，投資朋友可以換長榮會更爽，少了長榮海運的00919肯定是悲劇的，今天可以各大高股息舔長榮，明日長榮加倍奉還」、「長榮的奶水香甜可口」、「長榮海實在是太甜了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 ETF PTT 長榮 高股息

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