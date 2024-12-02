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00936預計12月16日除息 每股配息0.05元、單次配息率0.31%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／Ingimage
ETF示意圖。圖／Ingimage

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）預計12月16日進行除息，最後買進日為12月13日，收益分配發放日為明年1月6日。本次每單位配息金額維持0.05元，以12月2日收盤價15.70元計算，單次配息率約0.31%、年化配息率約3.8%。

00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重疊性，達到分散風險效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息

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