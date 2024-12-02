00936預計12月16日除息 每股配息0.05元、單次配息率0.31%

今年相信許多高股息型ETF的投資人都很有感，尤其是台股月配ETF始祖00929及當時造成瘋狂搶進的00940投資人，應該感觸更深；原本預期的息收變少了，當然心情不會好到哪裡去！但除了心情不好甚至賣掉以外，我們其實可以從別的角度來思考這個現象。

2024-12-02 13:01