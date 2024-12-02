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00919預估配息0.72元！19日最後買進 專家：28.8元以下甜甜價

00919配息維持新高！預估配發0.72元 103.3萬人受惠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
00919群益台灣精選高息ETF成立來配息公告資訊。（資料來源：投信官網、CMONEY、2024/12/2年化配息率採預估配息公告當日收盤價計算）
00919群益台灣精選高息ETF成立來配息公告資訊。（資料來源：投信官網、CMONEY、2024/12/2年化配息率採預估配息公告當日收盤價計算）

00919群益台灣精選高息ETF即將在12月第7次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.72元，維持新高，除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，配息發放日為2025年1月13日。

市場法人表示，台股高息ETF近期似乎吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF值得大家留意，00919第7次配息預估0.72元維持新高，觀察這7次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以2日收盤價23.42元來計算，年化配息率近12.3%，為連續7季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計逾103.3萬投資人可望同步受惠。

ETF理財達人表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

ETF理財達人說，配息率有高有低、忽高忽低投資人到底該如何選擇？投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，可以從歷次配息來觀察其配息政策的穩定性。以00919預估配息0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 ETF 配息

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