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00919預估配息0.72元「沒縮水」！真星華「再買1張」：存股人的快樂是領息
00919配息未公布，先把最後1張買完。
之前各買10股的00934、00936、00946降息中，因為這幾個月的手續費比股利高，一毛錢都沒有進帳（買的時候就知道），加上價差帳面損失約140元，等解套賣掉吧，不想再觀察了。
前幾天分析0050與2330的故事，意外聯想到00757，成分股都是國際超級大廠，一張將近10萬元，漲跌幅無限制，管理費高，高風險是否真有高報酬？不知道。
由於我核心持股是00878與00919，夠保守了，嘗試買高風險的00757零股，奈米級的進軍海外市場，為無聊的存股生活，增添一點樂趣（千萬別跟單，已經一再強調高風險）……結果沒有權限不能買，要另外去一趟證券公司。
當然，AI繪圖更是興趣盎然，看看會不會成為將來退休生活熱衷的事情之一。
◎本文內容已獲真星華的存股小天地授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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