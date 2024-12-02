00878配息穩定、受益人數大增...00919緊追！專家「金融股比例高」：明年可期

根據行政院人事總處近日公布資訊，明年1月17日將發放軍公教人員年終獎金，原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金，加上考績甲等可領1個月獎金，最多可在農曆年前領到2.5個月的月薪。引發網友討論這筆獎金應該要如何配置才能領更多？「這題我會，歐印台積電」、「賺錢累得要死、放ETF風險比較低、想領息多一點選高股息、放長期就選市值型」、「買國泰00878最穩，配息表現越配越好」。

統計原型ETF近五日平均成交量，國泰永續高股息（00878）力壓群雄，以平均近10萬張奪冠、其次群益台灣精選高息（00919）、群益ESG投等債20+（00937B）緊隨其後。

投資專家分析，國泰00878上周剛歷經例行性成分股調整，挑選過去三年配息穩定、近12個月配息殖利率表現優秀之企業，聚焦企業中長期的配息穩定性，不用大量換股等高周轉方式來衝高名目殖利率，也會降低投入景氣循環股的機率。

根據集保資料，國泰00878受益人數再創新高，目前來到154.7萬人，單單11月投資人數就增加超過9.3萬人，近期投資人更是趁著除息後，股價來到甜蜜區間，進場加碼布局。

法人補充，國泰00878布局產業講求均衡，不過分倚重單一個股，選股邏輯也緊跟市場變化、今年AI伺服器鏈營運亮眼，國泰00878持有近65%的電子類股，包括除了IC設計龍頭聯詠、聯發科，以及重回成分股的華碩；受惠電競、AI PC等產品明顯成長，華碩第三季財報中顯示每股盈餘達新台幣16.8元，創單季新高。

此外，國泰00878還有將近2成的金融股，據金管會統計，2024年前十月金融三業：銀行、證券期貨投信和保險業稅前盈餘達9,504.3億元，寫下史上新高；國泰00878持有如中信金、元大金及國泰金等大型金融龍頭，穩住標的波動外，更持續為其挹注成長動能，明年配息表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。