00929殖利率降...高股息配息減少該出清？達人「12%是胃口被養壞」：應均值回歸

今年相信許多高股息型ETF的投資人都很有感，尤其是台股月配ETF始祖00929及當時造成瘋狂搶進的00940投資人，應該感觸更深；原本預期的息收變少了，當然心情不會好到哪裡去！但除了心情不好甚至賣掉以外，我們其實可以從別的角度來思考這個現象。

過往，放眼其他國家甚至所有金融市場，大約5%～6%就可以歸類在高息裡面了。筆者還記得當初剛踏入股票市場時，只要看到能夠配出平均5%左右、甚至6%的公司或ETF就會立刻列入追蹤清單。更遑論一些息收型的主動基金的7%～8%，對當時的我而言簡直覺得不可思議！

但這個現象進入到2022年起的高股息型ETF圈子裡時，反而變成了所謂的「低標」。

動輒10%起跳的年化殖利率，讓各家投信開始為了業績及基金規模擴大而開始各出奇招比拚，再來甚至還有12%以上的驚人數字出現。

這會是常態嗎？冷靜下來思考，市場上的各種現象尤其是過度狂熱或特定炒作都終將要面對所謂的均值回歸，也就是檯面上的數字將逐漸降回原本正常的範圍。

以ETF而言，金管會也發聲了，ETF實際配息率不應超過所追蹤指數的配息率。

而由奢入儉難，胃口已經被養大了的投資人怎麼會甘願再乖乖回去領5%、6%呢？

各種媒體節目訊息、市場聲音就這樣把不安的感覺傳送給了大家，而失望的情緒牽動著可能想把持股賣掉的心情，讓大家在這個下半年過得很不舒服甚至沮喪。

因為配息沒有像過往的有10%，所以要全部出清嗎？

如果真的抱不下去了真的想賣掉是也無妨，但！在出清之前要先問問自己，賣出之後還有哪些資金停泊處可以提供自己所期望的「10%」呢？

或許有吧，也或許有其他交易方法甚至短線操作可以達成。我自認沒有這麼厲害，也沒有必要這麼厲害。

個人淺見，投資目的這件事情我們要先自行「均值回歸」才是。

回想當初投資的初衷及標地選擇的原因，如果依然符合我們的期待及規劃，那不妨試著先出清自己過度的期待，而不是出清手上的持股，回到紀律及個人節奏的理財步調吧。

或許不像10%橫行的時期老是爽爽領息，但一步一腳印規律的行走，總還是能抵達目標吧？

縱使步調會慢了點，我想旅行的途中走馬看花看看風景很合理，甚至停下來探索，反而更有機會發現驚喜也不一定。

冒險的過程總不會一路順遂，股票市場也不會每天漲停每天過新年。但若把合理擁有的視為常態，則多出來的不就是難得的幸福嗎？

我的持股照慣例依舊不會減少或出清，只會逐漸增加、慢慢增加，朝著存股的第五年邁進中。

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