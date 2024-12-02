台股動盪、川普上任...資金流往債市？專家「買債抱長期會很驚人」：00687B現在7折價

台股近一周幾乎每日上沖下洗數百點，尋求低波動的投資人改抱美債ETF，可見多檔美長天期債券ETF規模顯著攀升。

今年以來規模增加最多的前三檔分別為國泰20年美債（00687B），基金規模成長新台幣1834.7億元最多、元大美債20年（00679B）增加1619.7億元、中信美國公債20年（00795B）增加407億元，三檔合計即增加達到3861.4億元，顯見資金流入力道。

資產管理業者說明，美債為美國政府發行，因幾乎無違約風險，被全球機構投資人視為零風險性資產，向來是資產配置的重要一環。

但債市價格波動低於股市，美長債殖利率還在4-5%的高點，認為接下來川普2.0時代來臨，2025年-2026年會是其推行新政的重要前兩年，美國聯準會接下來降息的速度和步調，都得看川普上任後，首波關稅大戰的力道，對美國國內通膨及美債赤字的影響程度而定。

但法人認為，2025年因川普上任大大增加股市投資的不確定性，建議提升債券部位，能降低投組風險及波動。

如果以今年人氣最高的國泰20年美債ETF（00687B）為例的話，最新ETF市價為31.38元，相較2022年3月第一次降息前，價格還要40元以上，目前大約是7折值得入手的價位。

00687B近四季的配息總計1.45元，以最近一次來看的話，投信官網揭露資料顯示，當期的含息報酬率就有5.31%，配息金額在20年美債ETF中居冠，這也是大批投資人願意長抱006B7B的重要原因。

Bloomberg資料顯示，過去五次1984、1989、2001、2007及2019年的降息區間，在美國第一次降息後，持有1年長天期公債的平均報酬有15.3%，優於投資等級債的10.8%、及非投資等級債的4.0%，持債策略是宜長不宜短。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。