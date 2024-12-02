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10月至今大盤跌逾千點！存股哥「有股息現金流不必擔心」：無論漲跌都有利

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
對於存股存來說，無論大盤漲跌都有利進行資產累積。台股示意圖／聯合報系資料照
對於存股存來說，無論大盤漲跌都有利進行資產累積。台股示意圖／聯合報系資料照

＊原文發文時間為11月28日。

10月以來的千點跌幅需要擔心嗎？

不擔心！一點都不需要去擔心！！大盤自10月18日波段高點23487一路跌到今天共跌了1189點，不過存股人真的不用去擔心啦，因為股息現金流可以讓你在低水位時持續買進，大大增加你的容錯率。

存股人走的是長期持有策略，遇到短期震盪、資產縮水都是很正常的一件事，況且今年都經歷過單日1807點跌幅了，當時跌成這樣也沒發生什麼事呀，頂多就是帳面醜了一點而已。

股息照領飯照吃，你平常在做什麼事，回檔時也做什麼事，總之就是維持你的日常生活節奏就是了，然後把每一筆股息再投入去壓低均價、累積持股部位，才是現階段該做的事。

如果你有開槓桿，注意一下維持率，太低的話就去補一點股票拉維持率，不過單日跌1807點都沒事了，這一波跌幅問題應該也不大才是。

我自己的維持率目前是204%，手上還有大把股票可以再質押，每天睡得非常安心。

身為存股人最棒的就是可以有個平靜的心情，許多老鐵都跟我說過他們以前在做價差、當沖、期貨時心情常常七上八下，睡不著覺吃不下飯是日常，自己忙個半死卻成效不彰，改存股之後這些症狀都不藥而癒，資產累積速度甚至比以前的短線策略還快。

最重要的一點就是，無論漲跌都對存股人有利，漲時享受資產跟股息成長，跌時可以壓低均價讓你用更少的成本累積更多的部位

雖然存股不是個可以讓你一夜暴富的策略，但卻是一個讓你勝率大大提升的好方法。

◎本文內容已獲槓桿存股哥授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 大盤 存股 現金流 股息

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