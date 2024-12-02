00713配1.4元！艾比100張領14萬股息「會續抱」：縮水0.1元仍有9.6%年殖利率

＊原文發文時間為11月29日。

00713公告配息囉！本季配息縮水0.1元，我的看法是還可接受，所以持續投資的想法不變。

00713第四季配息1.4，我預估領息14萬元。

00713預估配息今天出爐，每股配息1.4元，12月17日除息、1月13日發放股息、最後買進日為12月16日。

目前我的庫存為100張，所以預估可領息14萬元。本次不意外應該會被扣二代健保，只要54C部分領超過2萬元，就會被課二代健保（稅率2.11%）。實際的股息組成，要等元大投信月中確認配息才公告。

00713本次配息1.4元，雖然比上季配息少了0.1元，但我是覺得還可接受。

今年00713股息共發放5.28元，以今日收盤價54.95元來計算，今年殖利率約9.6%，很不錯了啦。

所以00713我依然會100張擺著領股息，然後專心把00915買到100張。

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