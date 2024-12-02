快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

聽新聞
0:00 / 0:00

00713配1.4元！艾比100張領14萬股息「會續抱」：縮水0.1元仍有9.6%年殖利率

聯合新聞網／ 林艾比
00713公布本季配息1.4元。台股示意圖／中央社
00713公布本季配息1.4元。台股示意圖／中央社

＊原文發文時間為11月29日。

00713公告配息囉！本季配息縮水0.1元，我的看法是還可接受，所以持續投資的想法不變。

00713第四季配息1.4，我預估領息14萬元。

00713預估配息今天出爐，每股配息1.4元，12月17日除息、1月13日發放股息、最後買進日為12月16日。

目前我的庫存為100張，所以預估可領息14萬元。本次不意外應該會被扣二代健保，只要54C部分領超過2萬元，就會被課二代健保（稅率2.11%）。實際的股息組成，要等元大投信月中確認配息才公告。

00713本次配息1.4元，雖然比上季配息少了0.1元，但我是覺得還可接受。

今年00713股息共發放5.28元，以今日收盤價54.95元來計算，今年殖利率約9.6%，很不錯了啦。

所以00713我依然會100張擺著領股息，然後專心把00915買到100張。

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 二代健保補充保費 配息 高股息

延伸閱讀

ETF報酬8％很賺？50萬才賺4萬！達人：本金太小、提升本業收入更重要

大盤2萬2算高點？稀飯曝存股006208經驗：還好76元時沒賣出、現在績效40%

0056、00713股價「關鍵區域」在哪？ 小童：減碼賣出…既賺到價差又能領息！

21檔熱門高股息績效！前3名00915、00918、00713報酬驚人...00878、00919維持水準

相關新聞

00713配1.4元！艾比100張領14萬股息「會續抱」：縮水0.1元仍有9.6%年殖利率

00713公告配息囉！本季配息縮水0.1元，我的看法是還可接受，所以持續投資的想法不變。

21檔熱門高股息績效！前3名00915、00918、00713報酬驚人...00878、00919維持水準

今天我們來聊聊11月台股高股息ETF的表現。台積電單月跌幅3.30%，讓我們看看高息ETF是否能在這波震盪中展現抗跌優勢？

市值型+科技型+債ETF 穩穩賺

今年來ETF績效以科技型、市值型勝出。明年美國總統川普上任，預期市場波動將加劇，專家建議可布局市值型、科技型ETF，並以...

相關伺服器全球出貨熱 AI ETF搭多頭順風車

萬物AI時代來臨，帶動AI伺服器市況火熱，市場估計2024至2032年，全球AI伺服器市場規模年複合成長率將高達18%，...

月配息台股ETF出現撤退潮 業界嘆「寅吃卯糧」難持久

美國總統當選人川普擬對墨西哥等國祭出重關稅，消息一出，近一周來台股持續下挫，上周五台股大盤指數再跌至22300點以下，來到22262.5點。股民心慌慌，連帶台股高股息ETF（指數型股票基金）是否值得續抱，成為熱門話題。從受益人數來觀察，顯示投資人已開始從部分的台股高股息ETF撤出，接下來投資策略該如何調整？

ETF投資熱 證交所提醒留意宣傳或推介資訊真實性

臺灣證券交易所表示，隨ETF產品多樣化及普及化，市場出現大量以ETF為主題的廣告與行銷資訊，提醒投資人應辨別宣傳或推介資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。