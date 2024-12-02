21檔熱門高股息績效！前3名00915、00918、00713報酬驚人...00878、00919維持水準

今天我們來聊聊11月台股高股息ETF的表現。台積電單月跌幅3.30%，讓我們看看高息ETF是否能在這波震盪中展現抗跌優勢？

受外資持續賣壓及「川普關稅 2.0」影響，台積電（2330）11月29日股價失守1,000元大關，收於996元，單月下跌3.30%。儘管如此，台積電今年以來累計報酬率仍高達69.81%，依然是市場明星。

更令人驚喜的是，11月有14檔高股息ETF的跌幅小於台積電，其中還有ETF交出正報酬！跟著稀飯一起來看看吧～

本月最耀眼的高息ETF是雙月配息的永豐優息存股（00907），以及國泰投信的國泰股利精選30（00701）。這兩檔ETF11月單月的績效均為正報酬。

其中，00907單月上漲0.51%，今年以來累計報酬達13.86%。00907主要布局金融股與傳產股，成功避開電子類股波動，展現了優異的抗跌能力。12月，00907即將迎來除息，預計下週一將公告最新配息金額，稀飯屆時會再分享最新配息消息。

緊追在後的還有大華優利高填息30（00918）和兆豐電子高息等權（00943），單月跌幅僅0.46%和0.47%。

另外，新生代高息ETF也交出亮眼成績單，特別是00939和00940，單月跌幅僅約1.1%～1.4%，大約是台積電跌幅的一半，抗跌實力不容小覷。

素有高股息猛獸之稱的凱基台灣優選高息30（00915）本月表現略遜，單月跌幅3.76%，在22檔高息ETF中排名第17（不計入加權指數和台積電）。

不過從長期角度看，00915的全年含息報酬率仍穩居第一，累計報酬率達24.11%，領先第二名的00918超過5%。短期波動難免，00915的地位仍難以撼動！

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