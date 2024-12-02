市值型+科技型+債ETF 穩穩賺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來ETF績效以科技型、市值型勝出。明年美國總統川普上任，預期市場波動將加劇，專家建議可布局市值型、科技型ETF，並以債券ETF抗波動。

ETF產品多元，包括台股ETF、海外股ETF、債券ETF，各類型產品還能細分是否配息、配息頻率差別、投資標的為區域市場或特定產業與主題等，因此，投資人在投資ETF時，可融入資產配置概念，善用各類型ETF來滿足投資需求。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，明年因為川普政策干擾，投資操作難度提高，投資ETF會建議以科技型為主，有機會賺取波段價差，並搭配債券ETF降低風險，以這樣的布局作為明年的開局會比較穩健。

群益投信表示，鑑於AI科技是全球科技主流大勢，而台灣又在全球科技供應鏈中扮演舉足輕重的角色，在科技產業中長期成長趨勢明確下，偏好科技題材的投資者，不妨適度將半導體收益ETF、科技高息ETF納入配置，掌握科技成長行情也兼顧收益來源。

債券ETF方面，在降息循環延續下，債市投資環境順風，且發債企業體質穩健，非投等債ETF便是投資人可關注的產品。

此外，群益投信分析，以投資人最為熟悉的台股市場來看，目前大多數產業仍處向上景氣循環，主計處預測2024年台灣GDP成長3.9%、2025年成長3.26%，因此預估台股可維持多頭格局。

看好台股行情的投資人，可適度透過台股市值型ETF參與行情。

國泰台灣領袖50ETF經理人蘇鼎宇表示，台股在12月有年底作帳、紅包行情、以及節慶熱潮帶動科技業訂單滿手支撐，單月勝率達九成，明顯高於其他月分，建議投資人趁現在台股回落時，善用市值型ETF卡位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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