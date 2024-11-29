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投資人須留意ETF宣傳或推介資訊的真實性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著ETF產品的多樣化及普及化，市場上出現大量以ETF為主題的廣告與行銷資訊，從銀行、證券商到理財部落客、財經網紅等，各種投資建議紛紛湧現。此類廣告或推介經常以誘人的收益或簡化的投資風險為主軸，試圖吸引投資人目光。然而，在資訊爆炸的時代，投資人在選擇ETF時，如何辨別宣傳或推介資訊的真實性、準確性，以及評估投資風險，成為投資人保護自己資產的重要課題。

近年投資詐騙案件數及財產損失金額居高不下，證交所表示，詐騙集團常透過下列四大手法，包裝投資廣告或訊息引誘民眾掉入陷阱。第一是打著名人旗號：許多詐騙集團會在臉書上創立假投資社團，並冒用投資網紅或財經名人的照片，或者置入名人的影片，企圖引起好奇和快速獲得認同。第二是高額報酬誘惑：標榜「保證高獲利無風險」等，以聳動誘人的字眼置入廣告內容，讓人誤信為千載難逢的賺錢良機，其實卻是詐騙圈套。第三是主打免費服務：強調「公益性質絕不收費」等話術吸引加 LINE，但這些號稱免費的好康，其實就是詐騙前兆。第四則是佯裝合法業者：詐騙集團常宣稱自己是經金管會核准的合法投顧事業，甚至偽造公文、證照、保證金收據、商標等，企圖取信於投資人。若投資人遇到前述情形，務必提高警覺並多方查證。

證交所提醒投資人ETF並非固定配息商品，過去的配息率並不代表未來的配息率，ETF的績效參考指標不能僅以「配息率」為考量，而應以「總報酬率」為原則，因此，ETF投資標的的價格變化對於總報酬率的影響也非常重要。另外配息型ETF，所謂月配型或季配型ETF，是指投信公司每月（季）會定期評估基金資產是否達到可分配收益的標準，實際配息與否，仍由投信公司視基金實際績效決定。此外，ETF相關投資風險尚包含折溢價風險、流動性風險、追蹤誤差風險、

市場風險、集中度風險、終止上市風險等，投資人於投資前應詳閱公開說明書詳細了解商品內容、評估自身之投資需求、目的與風險承受度，且不隨便盲目跟風投資，並可採多元化資產配置透過從不同資產類別、地理區域、產業主題等分散風險，及運用定期定額投資策略培養規律的投資習慣。

投資人可善用證交所設置的「e添富」網站、公開資訊觀測站、基本市況報導網站及證券投資反詐騙專區，各網站分別提供ETF配息資訊及知識分享、完整收益分配組成資訊、各檔ETF盤中即時預估淨值及預估折溢價幅度及最新詐騙手法態樣、防詐因應措施等多樣內容，方便投資人透過透明的管道，更清楚了解所投資之標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 詐騙集團

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