00713配息金額創新高止步 今年配息率仍逾9%

元大台灣高息低波（00713）第4季配息公告出爐，本季配發1.4元，以29日收盤價54.95元換算，單季配息率為2.54%，累計今年配息率約9.26%。

儘管本季配息金額略微低於前兩季的1.5元，但今年前三季合計發放每股股利金額3.88元，已改寫歷年新高，加上本季全年度配發金額再來到5.28元新高。

元大台灣高息低波除息交易日在12月17日；實際配息公告日在12月13日，收益分配發放日在2025年的1月13日。

同時，據元大投信官網揭露，至11月28日00713帳上資本平準金21.53元、包含股利所得的收益平準金3.36元，均較2023年年底的17.84元、2.53元大幅成長，持續反映00713高息低波特色投資成果。

法人表示，近期高股息吹起降息風，大幅影響投資人信心。以復華台灣科技優息（00929）為例，連續降配息，從最高的0.2元降至0.11元，降息幅度已超過五成，配息不穩定的結果也實際反映在申購買回清單上，11月以來申購量轉為負，遭拋售逾14億元。

市場資金持續大幅度流向相較穩定的元大高股息（0056）、元大台灣高息低波、國泰永續高股息（00878），如元大高股息規模近期再創新高來到3,500億元水準；元大台灣高息低波規模突破千億後持續成長，10月更榮登高股息定期定額戶數月增冠軍。

此外，00713的選股策略也受市場關注，其透過降低成分股間的股價關聯性做到低波動，並會進行個股本益比評估，定期低買高賣調整，是對高股息個股漲多跌深最敏銳的高股息ETF。12月將進行定期換股，也讓市場十分關注其結果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。