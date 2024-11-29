台股站不回季線 但仍有三檔ETF逆勢創高

大盤29日續跌，連續下跌讓許多ETF股價也都拉回，不過仍有群益優選非投等債（00953B）、國泰標普低波高息（00702）、中信特選金融（00917）等三檔ETF逆勢創高，讓2.8萬受益人投資都賺錢。其中預計在12月6日除息的00953B預估年化配息率逾8%，吸引投資人搶進，29日成交量突破3萬張。

市場法人表示，台股大跌，投資人追求穩健資產配置，加上降息循環啟動債券投資契機，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與，00953B在首次配息後3天就填息，且之後收盤價至今也頻創新高。00953B將於12月6日進行第二次除息，收益配發日為12月27日，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為12月5日。

ETF理財達人表示，00953B追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，票面利率在6%以上（含），有平準金機制，也是首檔債券ETF採用「信用因子加權」。並聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品，非投等債擁有較高息收的配置優勢，今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債。

後市來看，在殖利率仍具吸引力下，資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成分券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。