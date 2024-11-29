年領17萬多股息…00878、0050、00713、0056等！多多：明年目標穩定成長破20萬

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聯合新聞網／ 多多-理財中
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

年領12萬股息達標！

實領177,712

今年領了哪些？

0056：18,150

00713：73,432

00878：40,200

0050：8819

台積電：815

瑞昱：12,622

聯發科：23,674

我把去年的遺憾今年補齊了！

因為突然買房的關係有整理持有標的、資本利得（下一篇會分享）加上股息再投入、二手拍賣、保險到期解約金、讓我買房之餘還有多的預算再投入，比預期提早達標！

接下來因為明年會投入更多的預算再美股！

期許明年能夠穩定成長突破20萬！

◎本文內容已獲 多多-理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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