年領17萬多股息…00878、0050、00713、0056等！多多：明年目標穩定成長破20萬
年領12萬股息達標！
實領177,712
今年領了哪些？
0056：18,150
00713：73,432
00878：40,200
0050：8819
台積電：815
瑞昱：12,622
聯發科：23,674
我把去年的遺憾今年補齊了！
因為突然買房的關係有整理持有標的、資本利得（下一篇會分享）加上股息再投入、二手拍賣、保險到期解約金、讓我買房之餘還有多的預算再投入，比預期提早達標！
接下來因為明年會投入更多的預算再美股！
期許明年能夠穩定成長突破20萬！
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