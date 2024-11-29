00922市值型ETF約是0050打一折、006208二折的版本！成分股其實大同小異

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖（聯合報系資料庫）
台股示意圖（聯合報系資料庫）

適逢感恩節後黑色星期五，市場交易清淡，還在消化經濟數據，通膨壓力維持，台股也表現乏力，CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，美股在感恩節前下跌，重演了歷史情況，套句市場老話「熊擁有感恩節，但牛有耶誕節」，許多人在感恩節長假前調整持倉，等待新月份開始前再進場，台股專家則認為，台股此時的低點就是買點，台積電的拉回，讓多檔市值型ETF買氣增溫，其中國泰台灣領袖50（00922）因價格便宜，成為小資族最愛清單。

全台最大壽險國泰人壽日前法說會提到「2025台股波動一定大」。想操個股獲取資本利得的散戶可得更加小心謹慎，但台股企業體質強健，獲利動能良好，兩大支撐產業科技和金融，今年2024都是成長年，明年預估在降息環境下，也會有不錯表現，追求資產總成長的股民，可考慮改換跑道，透過已經打包好數十檔個股的ETF，分散風險，跟著台股大盤有效放大財富。

以證交所公布的每月定期定額ETF交易戶數前20大檔來看，其中屬於市值型的包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208)、元大臺灣ESG永續（00850）、00922，指數主打都是台股最大市值的公司，成分股大同小異，主要差異在權重、ETF價格跟配息情形。

以證交所11月的月平均收盤價來看（截至11/28），0050是192.49元、006208是112.24元、00850是45.70元，只有00922價月均收盤價21.46元，代表定期定額有人氣，價格又相對親民非常多，買一張0050，可以無痛換成快9張的00922，輕輕鬆鬆晉升百張ETF大戶。

再看投資人關心的配息情形，0050每年配2次，最近一次七月配息1元；006208也是每年兩次，11/18剛除息0.9元；00850是季配息，11/18除息0.62元，累計今年的實際配息率約5.25%；00922則是上、下半年各配息一次，最近一次配息1元，年化配息率8.9%，配息金額跟0050和006208差不多，但股價只要約0050的一折、006208的二折，怎麼選很清楚吧！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00850元大臺灣ESG永續 00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型

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