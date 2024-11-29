00878打折「甜甜價」再現…每張便宜快3000元！ 專家：長抱也睡得著的標的

黑色星期五來了，國內外電商、量販店紛紛祭出超殺優惠搶商機，高股息第一大的國泰永續高股息（00878）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）等多檔高股息ETF也出現甜甜價，吸引投資人搶便宜，以00878為例，相較前波高點，現在進場大約是88折優惠，今日盤中價格約21.74元，相較7月最高點24.58元，每張便宜快3000元。

投資達人指出，近期美國大選結果出爐，川普2.0時代來臨，明年政策的不確定性增加，連帶讓台股大盤出現回檔盤整，喜愛高股息ETF的投資人趁勢進場加碼，00878連三日成交量奪下高股息ETF之冠，昨天更衝上16萬張，最新規模超過3605億，受益人數逾153萬人，穩坐定期定額、受益人數、高股息規模三冠王。

ETF專家指出，00878之所以會深受投資人喜愛，是因為選股邏輯緊跟投資趨勢，且重視風險分散，電腦及周邊設備、金融保險、半導體群族權重各佔2成，聯發科、日月光、緯創、國泰金、中信金都是成分股之一，均衡投資在各大優勢產業，考量ESG條件與股利分數，最新加入生力軍華碩，每股盈餘（EPS）達16.8元，00878產業均衡配置，適合投資人長期持有，可謂是一檔長抱也睡得著的標的。

市場專家進一步分析，AI PC今年的銷售情況不如預期，不過市場滲透率穩健提升中，要等待價格降到甜蜜點才會成為市場主流，時間點估計會落在明年，除了消費性電子產業，金融業已公布今年前十個月的獲利表現，14家上市金控合計賺新台幣359.46億元，年增逾4成，也讓投資人很期待接下來的股利表現，建議股民們可以趁現在台股大盤回檔布局，或是採用定期定額方式，長期且穩定投入，把投資時間拉長創造複利效果，累積到的財富會超乎想像。

高股息ETF最新規模前十名

資料來源：CMoney，2024/11/29

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