上半年買足鴻海（2317）部位…用股息養更多股票！ R爸：配置進退皆宜、同時照顧心態！
以息養股
我今年上半年做了比較大的調整，做了換股集中的動作，也很快買足了鴻海的部位。
目前台股的前五大持股為：
1.鴻海
2.德麥
3.崑鼎
4.神基
5.00937B
這幾檔持股已經佔了股票資產的...6成以上，剩下股票大約還有8檔，以及3檔高股息ETF以及2檔市值ETF。
今年也開始慢慢投入美股的懷抱中，目前持有的標的以：
1.BRK.B
2.VOO
3.VTI
三檔為主要存股標的。
最近接受雜誌專訪，我也詳細闡述了我做這樣配置的原因，是想讓自己有攻有守。
防守部位由幾檔核心持股組成，波動度很低，即使大盤大跌，這些個股因為股權很集中，大股東也都惜售因此相當抗跌。
進攻的部分就交給科技公司，當然市值型ETF我也沒有錯過，交給定期定額來解決，遇到大跌的時候也會手動加碼一下。
如今股息每年超過百萬，再加上薪資收入，我有源源不絕的股息可以再投入，另外如果真的遇到崩盤危機，我還有槓桿可以開。
遲遲不開不是覺得它不好，而是為了等待那一天的到來。
看到資產大幅腰斬，說不害怕絕對是騙人的！
因為我們的大腦先天設定就是如此，對於「損失趨避」會優先考量。
因為要在股市裡頭致富，除了精準的眼光，充裕的資金之外，有強大的心理素質可以反人性操作，並且保持耐心，這才是最難的地方。
我通常會不斷告訴自己，不要太高估自己的心理壓力承受度，即便我自己在日記裡模擬了千百次，股災來臨的時候，但我知道真的發生時，自己肯定也還是會捏把冷汗。
期許自己在每次股災的時候，都能秉持著信心，不斷的修練進步，讓自己的內在更加強大。始終做勝算較高的投資，是我的投資心法。
即將迎接2025年，估計配息可以超過120萬元，維持穩健的存股步調，雖然報酬率不一定年年都贏大盤，但有時候存到飆股的樂趣與成就感，也是成就感滿點的時刻。
我是RYAN爸爸，我們一起理財理心，也一起學習成長。
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