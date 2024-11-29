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上半年買足鴻海（2317）部位…用股息養更多股票！ R爸：配置進退皆宜、同時照顧心態！

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

以息養股

我今年上半年做了比較大的調整，做了換股集中的動作，也很快買足了鴻海的部位。

目前台股的前五大持股為：

1.鴻海

2.德麥

3.崑鼎

4.神基

5.00937B

這幾檔持股已經佔了股票資產的...6成以上，剩下股票大約還有8檔，以及3檔高股息ETF以及2檔市值ETF。

今年也開始慢慢投入美股的懷抱中，目前持有的標的以：

1.BRK.B

2.VOO

3.VTI

三檔為主要存股標的。

最近接受雜誌專訪，我也詳細闡述了我做這樣配置的原因，是想讓自己有攻有守。

防守部位由幾檔核心持股組成，波動度很低，即使大盤大跌，這些個股因為股權很集中，大股東也都惜售因此相當抗跌。

進攻的部分就交給科技公司，當然市值型ETF我也沒有錯過，交給定期定額來解決，遇到大跌的時候也會手動加碼一下。

如今股息每年超過百萬，再加上薪資收入，我有源源不絕的股息可以再投入，另外如果真的遇到崩盤危機，我還有槓桿可以開。

遲遲不開不是覺得它不好，而是為了等待那一天的到來。

看到資產大幅腰斬，說不害怕絕對是騙人的！

因為我們的大腦先天設定就是如此，對於「損失趨避」會優先考量。

因為要在股市裡頭致富，除了精準的眼光，充裕的資金之外，有強大的心理素質可以反人性操作，並且保持耐心，這才是最難的地方。

我通常會不斷告訴自己，不要太高估自己的心理壓力承受度，即便我自己在日記裡模擬了千百次，股災來臨的時候，但我知道真的發生時，自己肯定也還是會捏把冷汗。

期許自己在每次股災的時候，都能秉持著信心，不斷的修練進步，讓自己的內在更加強大。始終做勝算較高的投資，是我的投資心法。

即將迎接2025年，估計配息可以超過120萬元，維持穩健的存股步調，雖然報酬率不一定年年都贏大盤，但有時候存到飆股的樂趣與成就感，也是成就感滿點的時刻。

我是RYAN爸爸，我們一起理財理心，也一起學習成長。

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF VOO 報酬率 大盤 市值型 資產 高股息 鴻海2317

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一個是只在合理的位置買，不需要用錢的時候不賣；另一是不論用不用錢，反正只要趨勢轉空就全部賣出...兩個方法都有他們各自的好處。

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