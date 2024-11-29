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00919今將公布預估配息數字？循上季經驗可能下周才會知道

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

群益台灣精選高息（00919）成立以來配息穩定步步高，上一季配息0.72元創新高，連續六季年化配息率都逾10%，接下來在12月將公布配息，不禁讓投資人對00919 第7次配息是否持續創高有所期待。

00919今年前三季分別配息0.66、0.7、0.72元，上季的配息數字創下新高...12月將再除息，照之前經驗投信會在除息月份的上個月月底（評價日），宣布配息數字。

不過，這季00919評價日為11月30號，也是星期六（國定假日），與上一季評價日8月31號，同樣是國定假日。

循上次的經驗，00919很有可能會在下周一才會公布配息數字...

但確切公布「預估配息」時間還是由投信決定！

00919配息頻率也採取每季配息，1年配息4次，於3月、6月、9月、12月除息。基金經理人將2、5、8、11月的最後一個日曆日為「評價日」，決定是否配息數字，以及是否要配息。

00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」...滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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