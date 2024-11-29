敲碗成功 野村投信12月8日開募聚焦日本政策財的ETF 00972

根據彭博統計，日股ETF今年來受益人數及規模增長幅度更勝美股ETF，代表日股投資力道仍持續暢旺，成為海外股票ETF市場布局亮點，野村投信首度推出野村美日ETF傘型基金的野村日本價值動能高息ETF（00972）瞄準日股企業革新紅利及價值股主場優勢，以季配息設計與15元發行，預計於12月18日展開募集。

野村推出首檔聚焦日本政策紅利財ETF，投資日股站在巨人的肩膀上，野村資產管理是日本第1大資產管理公司，日本第1大ETF發行商，已發行65檔ETF，在日本ETF市占率達43.5%，總管理資產逼超過新台幣6兆元。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析表示，自2021年日本證交所改革措施以來，價值股明顯展現日股主場優勢，日本企業持續締造獲利佳績，彭博預估2025年日本企業每股盈餘（EPS）可望持續成長，有利日股持續上攻底氣。高盛報告還指出，日本價值股持續跑贏大盤，預期這樣的態勢可望延續。這就是因為日股擁有獨特的公司治理改革紅利，而這一變化也標誌著日本價值股正在進行歷史性的價格重估，帶動日本價值股的表現顯著超越大盤。日本有別於全球趨勢，價值股才是主戰場，未來有望複製美股黃金十年的成長模式，而價值+動能選股讓投資更升級，在獨特PBR+EPS雙動能指標及高息指標的搭配下，有效提升投資潛力，占盡日股改革紅利。

野村日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳指出，不同於目前市面上大多日股ETF都追蹤大盤或者是特定產業指數，00972追蹤彭博日本價值動能高息指數為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入了股利指標，還納入了企業的股價淨值比（P/B）及每股盈餘（EPS）的成長，透過「PBR+EPS雙動能指標」及「股利指標」，以全日本大/中/小型股票約1100檔為母體，透過市值/流動性、至少需達5位以上的分析師覆蓋率，及初步股利率篩選剔除低於1%或高於20%的個股，初步篩選出400檔股票，透過獨創的PBR動能指標（6月股價淨值比增幅）+EPS動能指標（預估EPS及當前EPS增幅）及「股利指標（彭博預估股利殖利率）」篩選，計算價值創造動能（Value-Creation Momentum）分數並進行排序，最後依照流通市值與股利率進行加權選出50檔成分股，單一個股占指數不得超過8%，透過此指數篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。

其次，彭博日本價值動能高息指數除每年兩次（3月、9月）成分股定期審核外，也會在3/6/9/12月進行權重再平衡。指數前十大持股包括：全球第一大車企本田汽車（7.98%）、日本三大金融巨頭之一瑞穗金融集團（7.91%）、日本第一大製藥公司武田製藥（7.77%）、日本第三大電信公司軟銀集團（7.39%）、日本最大草集團日本煙草公司（7.00%）、日本常大保險控股巨頭之一MS&AD保險集團（5.95%）、全球鏡頭大廠佳能（4.96%）、日本最大租車公司歐力士（4.31%）、日本五大商社之一的住友商事（4.01%）等。

張怡琳進一步分析表示，根據實證研究，自彭博日本價值動能高息指數2015年推出以來，該指數的總回報率高達209.4%，大幅超越日本主要指數，彰顯入選的成分股展現日股價值股的優勢，更完美呼應日本政府改革紅利，成為掌握日股多頭投資新篇章的布局首選，為投資人帶來加乘的效果。

黃宏治指出，有鑑於日本企業長期忽略股東權益（ROE）造成企業價值（P/B）低落，2021年日本證交所開始推動公司治理改革與指數編整，更在2023年4月要求PBR低於1的上市公司提出改革方案，否則將面臨下市風險，這種霹靂手段達成了促進日本企業轉型的效果。若要提升股價淨值比（PBR），公司可透過回購股票，減少在外流通股數，以提升EPS；或是提高股利發放，吸引買盤進駐，2023財年日本企業計畫實施股票回購總金額與股利發放總額均創新高，市場預估2024財年也將再創高峰、加總金額將達到近34兆日圓。

時序即將邁入2025年，黃宏治持續看好日本企業改革制度對於日股價值提升的前景，加上日本企業獲利持續轉佳，除了日圓貶值有利日本製造業的發展，提升了日本出口企業的競爭力，這對企業的盈利能力也有顯著的正面影響。此外，薪資成長和消費者物價指數創下2000年以來新高，加上觀光客的爆買，帶動了旅遊和內需消費的復甦。政策面上，東證的60年大改革和個人儲蓄帳戶NISA（小額投資免稅制度）新制的推行，大幅提升了免稅額度和免稅期間，將引入更多資金流進股市，也進一步促進日股表現，加上外資積極流入日股多面向利多帶動下，日股依然將是全球法人資金配置的主要標的之一，並持續受到投資人高度關注。

此外，日股行情上漲要靠類股輪動，經濟復甦也是各產業都有望受惠，巴菲特看中日本「經濟復甦是全面性的」，不會只買特定類股，而是廣泛涉及各產業，今年10月股神巴菲特（Warren Buffett）再度把投資目標，對準日本股市，巴菲特掌管的波克夏公司（Berkshire Hathaway）再度發行日圓債券，發行總額為2818億日圓，對日本五大商社的持股，逐漸提高到9.9%且打算要長期持有，代表巴菲特對日本股市未來3-5年的前景看好，巴菲特從2019年首度發行日圓債券後，這次是第九度發行日圓債券，也是今年4月以來，第二度發行日圓債券，規模更是史上第二大（僅次於2019年9月的4300億日圓），日股後市未來表現值得期待，現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資，投資人可藉此緊密參與日股行情，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，進行適度配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。