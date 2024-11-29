大盤回檔 包括00953B 等三檔ETF逆勢創新高

台股連日下跌，29日早盤仍處跌勢，不少ETF報酬率拉回修正，根據統計，28日仍有包括群益優選非投等債（00953B）、國泰標普低波高息（00702）、中信特選金融（00917）三檔ETF收盤逆勢創新高。

投信法人表示，台股大跌，投資人追求穩健資產配置，降息循環啟動債券投資契機，帶動債券ETF投資熱潮，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與。其中00953B將於12月6日進行第二次除息，收益配發日為12月27日，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為12月5日。00953B預估年化配息率逾8%，28日成交量近2萬張。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品，再加上今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種。

觀察全球基金資金流向，可以發現全球投資等級債券吸金規模持續擴增，根據EPFR Global截至20日止的統計，今年以來，全球整體債市出現連續48周買超，連續買超周數獨霸股票、多重資產及貨幣型等其他類型資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。