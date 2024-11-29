歷年12月大盤漲勢佳 布局台股基金ETF時機佳

今年已來到11月底，投資人剩最後一個月拚投資效益，觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現，其中以價值型28.85%表現最佳，其次依序為中概型23.22%、科技型19.34%，一般股票型19.05%、中小型18.9%、上櫃股票型10.38%，而被動式台股ETF（不含今年新成立）平均表現由於不含息，今年來僅11.38%，如果是含息報酬則是19.71%。

近期台股震盪，使得今年來漲幅收斂至24.56%，不過，大盤高低震盪也是台股基金高息ETF定期定額逢低加碼好時機，根據群益投信統計資料顯示，2000年來台股在12月平均漲幅2.43%勝率八成，投資人可趁機把過台股基金或台股ETF投資契機。

群益投信表示，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，台股ETF投資風氣持續盛行，今年來也仍持續有多檔台股ETF募集與上市，加權指數年至今報酬仍有24.56%，連帶台股ETF買氣也持續延燒。台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，投資人不妨以台股基金或台股高息ETF來作為投資工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續將密切關注新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，近期美股在美國總統選舉塵埃落定與財報公布正面影響持續高檔震盪，川普政府把AI相關投資領域放在政見主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，主計處預測 2024、2025年台灣GDP 成長率為3.9%、3.26%。目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，加上過往歷史經驗台股第４季漲多跌少，預估第4季可維持多頭格局，帶來許多類股輪動機會，可擇優布局優質產業及個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。